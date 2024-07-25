Почему казахстанцы должны платить за то, чтобы стать банкротами

Если у должника есть имущество или большой долг, ему доступно только судебное банкротство. Процедуру ведут финансовые управляющие, чьи услуги платные. Подробности об их стоимости читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы с неподъемными долгами могут пройти процедуру внесудебного или судебного банкротства. Если у должника нет имущества, а общая сумма задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами не превышает 1 600 МРП (5 907 200 тенге в 2024 году), то ему доступно внесудебное банкротство.

В противном случае задолжавшему заемщику можно пройти только судебное банкротство. Важно отметить, что во время этой процедуры имущество должника будет выставлено на торги. Полученная с продажи сумма выплачивается кредиторам.

Однако на этом все не заканчивается. Дело в том, что процедуру судебного банкроства ведут финансовые управляющие, в состав которых входят бухгалтеры, юристы, аудиторы и администраторы. Собственно, оплата их услуг и делает судебное банкротство платным. Размер вознаграждения равен одной минимальной зарплате (85 тыс. тенге в 2024 году).

Стоит отметить, что от оплаты услуг финансовых управляющих освобождаются граждане из социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, как сообщают в Комитете государственных доходов, закон не устанавливает правила выплаты вознаграждения финансовым управляющим. Это значит, что обе стороны при желании могут договориться о самом удобном способе оплаты, который удовлетворит всех.

При этом вознаграждение финансового управляющего подлежит выплате за каждый месяц осуществления им своей деятельности. Точные сроки стороны опять же определяют самостоятельно.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди других условий применения банкротства – отсутствие платежей по кредиту в течение 12 месяцев. До недавнего времени должнику могли отказать в прохождении процедуры внесудебного банкротства даже за совсем небольшой платеж по долгам, например, в 100 тенге.

Как объяснили в КГД, ранее в системах было видно только наличие или отсутствие платежей, тогда как суммы оставались неизвестны. Но 19 июня президентом Казахстана были подписаны поправки в закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", которые добавляют минимальную сумму (1 МРП или 3 692 тенге), которую будут считать за платеж.

Также не стоит забывать и о негативных последствиях, которые ждут банкротов в будущем. Одно из них – невозможность оформить новый кредит в течение 5 лет.

Впрочем, в повседневной жизни ограничений не так много. Пройдя процедуру внесудебного банкротства, гражданин может спокойно работать или даже становиться индивидуальным предпринимателем.

Переживать, что доход заберут в счет уплаты долгов не стоит. После процедуры все обязательства перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами будут списаны, то есть заемщик будет перед ними "чист".

Стоит отметить, что спишутся даже те долги перед кредиторами, о которых банкрот забыл упомянуть – вся информация предоставляется кредитными бюро.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане запустили новую систему, через которую можно автоматически проверить заявителя на соответствие всем критериям банкрота, а также в "один клик" подать заявление на прохождение процедуры.