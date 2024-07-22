Оформить банкротство "в один клик" теперь можно в Казахстане

В Казахстане запустили новую систему, через которую можно автоматически проверить на соответствие заявителя всем критериям и подать заявление на банкротство. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Если у казахстанцев есть неподъемный долг, они могут попробовать пройти процедуру банкротства. Однако многим желающим избавиться от долгов отказывают из-за несоответствия условиям.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, только от жителей мегаполиса по состоянию на 19 июля текущего года поступило 8 910 заявлений на внесудебное банкротство, однако 6 503 граждан получили уведомление об отказе, а прошли процедуру – только 1 381 человек.

"Основная причина отказа – несоответствие условиям по некоторым договорам займа, где период непогашения задолженности не превышает 12 месяцев или наличие имущества у лица", – отметили в департаменте.

Как узнать, доступно ли банкротство

Между тем, в Казахстане была запущена новая информационная система по банкротству физических лиц на цифровой платформе Qoldau.

С ее помощью можно подавать заявления на банкротство, а также пройти автоматическую проверку на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 государственных органов и организаций.

С помощью нового сервиса заявитель сможет увидеть статус по заявлению и решение уполномоченного органа. Также в случае отказа он будет знать причину и сведения, предоставленные по нему соответствующими органами.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что в новом сервисе предоставляются данные по количеству банкротов. Например, на момент написания статьи всего по Казахстану было подано 105 192 заявления на банкротство, правда, прошли эту процедуру только 13 842 человека.

Напомним, ранее стало известно, что процедуру банкротства упростят в Казахстане. Должникам в скором времени не нужно будет рассказывать о сумме долга и кредиторах, чтобы подать заявку.

Также мы рассказывали об ужесточении контроля за банкротами. На текущий момент в Казахстане рассматривают возможность введения мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет.