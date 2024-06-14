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Сколько денег списали по кредитам в Казахстане

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Женщина подает заявку на банкротство
Банкрот. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно последним данным, в Казахстане признаны банкротами 12,6 тыс. должников. По их кредитам в общем было списано 26,9 млрд тенге. Сколько заявлений при этом было подано, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • КГД МФ РК отчитался о количестве заявлений на внесудебное банкротство, превышающем 100 тыс. В итоге 12,6 тыс. заявителей были объявлены банкротами, а общая сумма списанных кредитов составила 26,9 млрд тенге.
  • Внесудебное банкротство – наиболее востребованная процедура среди заявителей, которая позволяет подать заявление онлайн. Критерии включают долги не более 1 600 МРП и отсутствие их погашения в течение 12 месяцев.
  • Судебное банкротство возможно для долгов свыше 1 600 МРП. Финансовые управляющие, оплачиваемые за счет должника или государства, проводят данную процедуру. Причем единственное жилье должника может быть изъято лишь в случае, если оно заложено.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) сообщили, что с 3 марта 2023 года на процедуру внесудебного банкротства поступило более 100,1 тыс. заявлений.

По 77,8 тыс. из них было отказано из-за несоответствия по сумме задолженности, сроку просрочки и непредставление документа об урегулировании долга с кредитором.

А банкротами в результате были признаны 12,6 тыс. заявителей. По их кредитам в общем было списано 26,9 млрд тенге.

Из числа банкротов получателями АСП являются 1 079 граждан с задолженностью 1,2 млрд тенге. По обязательствам, которые не исполняются более пяти лет, признаны банкротами 5 811 граждан. Им списали более 17,2 млрд.тенге.

За применением процедур судебного банкротства и восстановления платежеспособности между тем обратились более 2,5 тысяч граждан. Первая проводится в отношении 150 должников, а еще девять восстанавливают платежеспособность.

В КГД МФ РК также напомнили, что закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» является одним из инструментов разрешения проблемы с чрезмерной закредитованностью населения Казахстана.

Им предусмотрена возможность для должников пройти процедуры внесудебного и судебного банкротства, а также восстановления платежеспособности.

Внесудебное банкротство

Наиболее востребована процедура внесудебного банкротства, которую можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

Отсутствие платежей по кредитам в течение года не проверяют у получателей адресной социальной помощи (АСП). А по лицам, чья задолженность не погашается свыше пяти лет, не проводится проверка на предмет наличия имущества и ограничения по сумме задолженности.

Заявления на применение данной процедуры граждане могут подать онлайн. А вот для судебного банкротства нужно обращаться в суд.

Женщина держит купюру в руках
Купюра тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Судебное банкротство

Вторую процедуру граждане могут применить по долгам свыше 1 600 МРП и по другим видам долгов перед кредиторами. При этом долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда, списанию не подлежат.

В ходе судебного банкротства имущество должника реализуется на торгах. Но кредитор вправе изъять единственное жилье должника в ходе судебного банкротства только при условии, что оно является предметом залога.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Остатки непогашенных долгов подлежат списанию при условии, что должник не будет скрывать имущество, информацию о нем и предоставлять ложные данные.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие. Их услуги оплачиваются за счет должника в размере одной минимальной зарплаты (МЗП) в месяц, или 85 тысяч тенге в 2024 году. За социально уязвимых граждан, у которых нет имущества, платит государство.

Восстановление платежеспособности

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Если общий размер долгов не превышает стоимость имеющегося имущества, обратиться в суд можно только с заявлением о применении процедуры восстановления платежеспособности.

После нее человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2117562-skolko-deneg-spisali-po-kreditam-kazahstanskim-bankrotam/

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