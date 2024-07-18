Казахстанцам станет проще подать заявку на банкротство

С 25 августа должникам не нужно будет рассказывать о сумме долга и кредиторах, чтобы подать заявку на банкротство. Какие еще поправки будут внесены в эту процедуру, узнали журналисты NUR.KZ.

19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который улучшает работу с проблемными заемщиками, вводит мораторий банкам на передачу коллекторам задолженностей, вводит официальные "кредитные каникулы" для военнослужащих, а также запрещает лишать должников их единственного жилья в отопительный период.

Помимо всего прочего, закон также вносит некоторые изменения в процедуру банкротства.

Так, согласно сообщению Департамента госдоходов по Костанайской области, уже с 25 августа гражданам с проблемными долгами станет легче объявить себя банкротами, ведь в рамках поправок планируется:

считать платежом только суммы, чей размер превышает 1 МРП ( 3 692 тенге в 2024 году). Другими словами, небольшие платежи не будут учитываться при исчислении срока отсутствия погашения по долгу;

в 2024 году). Другими словами, небольшие платежи не будут учитываться при исчислении срока отсутствия погашения по долгу; срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до передачи ему права;

не требовать подтверждение о прохождении процедуры урегулирования долга, если платежей по нему не было больше года;

применять процедуру внесудебного банкротства перед всеми организациями, у которых есть права требования по займам;

упразднить требование указывать размер долга и предоставлять информацию о кредиторах при прохождении процедуры внесудебного банкротства.

Другими словами, в скором времени процедуру банкротства действительно заметно упростят, однако для ее прохождения нужно будет согласие супруга.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане хотят ввести мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет, чтобы удостовериться, что он не уклоняется от своих обязательств.

Также в кредитной сфере в скором времени могут ввести ограничение по максимальным размерам некоторых видов займов.