Что делать казахстанцам, если они оказались в долгах

Оказавшись должником, важно стараться не довести дело до критической ситуации с потерей имущества. Как оценить долги и доходы, и почему важно платить даже небольшие суммы, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы часто оказываются в долгах из-за различных обстоятельств. Важно сначала оценить точные размеры долгов и доходов, чтобы понять масштаб проблемы и наметить пути её решения.

Оценка долгов и доходов включает в себя составление списков всех задолженностей и источников доходов, а также обязательных расходов. Это позволяет определить, сколько можно выделять на оплату долгов ежемесячно.

Оплата долгов небольшими суммами, даже если процесс займет годы, предпочтительнее, чем избегание выплат и доведение дела до суда. Регулярные выплаты снижают основной долг и помогают поддерживать финансовую мотивацию. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Казахстанцы могут оказаться в долгах по различным причинам: потеря работы, слишком сложные условия займа или много задолженностей перед физическими лицами, банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

При этом не всегда должники принимают верные решения по выходу из сложившейся ситуации. Например, они могут избегать своих кредиторов и надеяться на то, что как-нибудь смогут получить крупную сумму денег, чтобы рассчитаться со всеми сразу.

Но в это время их долги только растут, а отношения с людьми и другими кредиторами портятся. Дело может дойти до суда, но иногда даже потеря имущества не освободит от всего долга.

На самом деле решение такого вопроса требует постоянных усилий и принятия некоторых решений, которые помогут выйти из долговой ямы или, как минимум, не позволят сделать ситуацию хуже.

Важна последовательность

Есть определенные причины, по которым важно платить по долгам хотя бы небольшими суммами:

снижение общего долга – даже небольшие регулярные платежи помогают постепенно уменьшить основную сумму. В случае банковских кредитов это полезно при наличии судебного решения об оплате, чтобы не столкнуться с блокировкой счетов;

избежание конфликтов – если кредитором выступает физлицо, то ему лучше получать хотя бы по чуть-чуть, но постоянно видеть выплаты, чем столкнуться с игнорированием и многолетними обещаниями "все вернуть", хотя за это время всю сумму можно было отдать небольшими частями;

моральное удовлетворение – видимый прогресс в погашении долгов, пусть и небольшой, может повысить мотивацию и уменьшить стресс для должника.

Но чтобы этого добиться, нужно принять правильные решения и быть готовым к длительному процессу.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

Шаг 1: Оценка долгов и доходов

Первое, что необходимо сделать, оказавшись в долгах, – это определить точный размер всех обязательств. Это поможет понять масштаб проблемы.

Например, оценить свои долги можно следующим способом:

составить список всех задолженностей – включить в него кредиты, микрозаймы, долги знакомым или родственникам, по коммунальным платежам и другим обязательствам. Важно не забыть указать текущие проценты и сроки выплат, чтобы выявить самые приоритетные;

проверить все документы – кредитные договоры (обратиться в кредитное бюро за своей историей займов), счета и квитанции, чтобы убедиться в том, что учтены все задолженности.

Далее необходимо выявить, какой размер доходов имеется у должника с учетом обязательных расходов (аренда, питание, коммуналка, транспорт и так далее). Это поможет узнать, какие затраты можно будет сократить и сколько денег получится выделять на оплату долгов ежемесячно.

Оценить свои доходы можно следующими способами:

составить список всех источников доходов – включить в него зарплату, пенсии, пособия, доходы от аренды недвижимости и все прочие поступления;

учесть нерегулярные доходы – если есть периодические нерегулярные поступления, их тоже следует вписать;

посчитать расходы – сколько денег точно понадобится тратить каждый месяц, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни (еда, проживание, транспорт, одежда и прочее).

И даже если в итоге доходы будут намного меньше долгов, данные меры все же позволят понять масштаб ситуации и выбрать решение: пытаться увеличить доход (например, за счет новой работы, продажи имущества и так далее) или подать на банкротство/воспользоваться восстановлением платежеспособности.

Паника. Иллюстративное фото: freepik.com/creativeart

Шаг 2: Оплата долгов небольшими суммами

Когда все будет подсчитано, станет понятно, кому и какую сумму денег нужно вернуть, какие кредиторы будут приоритетными и не могут ждать (иначе долг будет расти), сколько получится платить ежемесячно.

Например, можно сначала оплачивать просроченный кредит (можно добиться уменьшения суммы ежемесячных платежей), а друзей и знакомых попросить подождать (или выделять им хотя бы небольшие суммы ежемесячно – условно 10 000 тенге).

Выбор зависит от суммы задолженностей и их срочности: иногда проще отдать за пару месяцев долг физлицу, а затем сосредоточиться на кредитах. И как только один долг будет погашен, то освободившуюся сумму можно выделить в учет следующих займов и так далее.

Следует учитывать, что весь процесс может занять много времени – например, несколько лет. Но это все же лучше, чем просто избегать оплаты и довести дело до суда и потери имущества. К тому же в процессе решения может действительно выпасть возможность заработать больше средств, а кредиторы к этому времени не будут мешать деятельности (блокировать счета, подавать в суд и так далее).

Попадание в долговую яму – это стрессовая и неприятная ситуация, но правильный подход и решительные действия могут помочь справиться с ней. Оценка своих долгов и доходов, регулярная выплата даже небольших сумм помогут постепенно улучшить положение.

Важно помнить, что каждый шаг, даже самый маленький, приближает должника к финансовой свободе. А ожидание "чуда" и одномоментного большого дохода лишь приведут к конфликтам с кредиторами и росту долга.

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