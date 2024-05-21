Почему можно остаться в долгах даже после "конфискации" квартиры банком в Казахстане

Залоговое имущество может быть продано банком второго уровня в уплату кредита. Однако даже в этом случае заемщики могут остаться должниками. Это связано с особенностями самого залога, сообщает NUR.KZ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Заемщики, сталкивающиеся с трудностями при оплате кредита, должны учитывать, что залог (жилье, автомобиль) может быть изъят кредитором, но это не гарантирует закрытие всего долга.
- Стоимость залогового имущества на момент изъятия может быть недостаточной для покрытия всей суммы кредита, что приведет к сохранению задолженности даже после продажи залога.
- Важно заранее обращаться к кредитору для пересмотра условий договора при ухудшении финансового положения, чтобы избежать полной потери имущества с сохранением остатка долга.
Кредит – это долг, который берет на себя заемщик в обмен на предоставление кредитором (банком, микрофинансовой организацией и так далее) денежных средств на различные цели: от простой выдачи налички до покупки техники, авто или даже жилья.
И если не получается оплачивать кредит, то можно вовремя принять меры по его урегулированию. При этом договор может подразумевать наличие залога в виде имущества (жилья, автомобиля), которое банк может изъять и реализовать за неуплату.
Однако казахстанцы могут посчитать, что если банк или другой кредитор заберет залог, то долг автоматически закроется. Из-за этого иногда должники просто избегают оплаты кредита, ожидая изъятия залога.
Это может оказаться заблуждением, которое грозит потерей имущества и не избавит заемщика от долгов.
Когда могут "отобрать" залог
При наступлении просрочки начнется начисление пени и поступит соответствующее уведомление от банка в течение 20 дней с назначенной даты оплаты.
Если игнорировать долг и сообщения от кредитора, то далее могут начаться удержания с зарплаты и прочие меры воздействия. А если это указано в договоре, то уже может применяться изъятие залога в уплату долга.
Также при злостном уклонении от оплаты дело может поступить в суд. Далее залог реализуется, а его стоимость учитывается в качестве оплаты кредита.
Но при этом часть долга может сохраниться.
Почему изъятие не означает прекращение долга
Залог изымается кредитором по условиям договора или решения суда с одной целью – реализовать его и вернуть деньги, которые заемщик должен был выплатить в рамках займа. При этом стоимость залогового имущества рассчитывается при оформлении кредитного договора.
Однако к моменту его изъятия и реализации имущество может уже подешеветь и стоить меньше, чем сумма кредитного долга. Это означает, что даже в случае его продажи вырученных средств может не хватить на покрытие всего займа.
В этом случае оставшаяся часть задолженности не будет списана, а сохранится за заемщиком – то есть он не только потеряет имущество, но и должен будет вернуть недостающую сумму денег.
Поэтому при оформлении кредита важно учитывать все риски, связанные с неуплатой долга. А если предвидится ухудшение финансовой ситуации заемщика, то следует заранее или в течение первого месяца после просрочки обратиться к кредитору с заявлением о пересмотре условий договора.
Напомним, что казахстанцы также могут воспользоваться банкротством (судебным или внесудебным), но это приведет к потере имущества. А чтобы его сохранить и облегчить долговую нагрузку, можно воспользоваться процедурой восстановления плажетеспособности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2103416-pochemu-mozhno-ostatsya-v-dolgah-dazhe-posle-konfiskacii-kvartiry-bankom-v-kazahstane/