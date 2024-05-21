Почему можно остаться в долгах даже после "конфискации" квартиры банком в Казахстане

Залоговое имущество может быть продано банком второго уровня в уплату кредита. Однако даже в этом случае заемщики могут остаться должниками. Это связано с особенностями самого залога, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Заемщики, сталкивающиеся с трудностями при оплате кредита, должны учитывать, что залог (жилье, автомобиль) может быть изъят кредитором, но это не гарантирует закрытие всего долга.

Стоимость залогового имущества на момент изъятия может быть недостаточной для покрытия всей суммы кредита, что приведет к сохранению задолженности даже после продажи залога.

Важно заранее обращаться к кредитору для пересмотра условий договора при ухудшении финансового положения, чтобы избежать полной потери имущества с сохранением остатка долга. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Кредит – это долг, который берет на себя заемщик в обмен на предоставление кредитором (банком, микрофинансовой организацией и так далее) денежных средств на различные цели: от простой выдачи налички до покупки техники, авто или даже жилья.

И если не получается оплачивать кредит, то можно вовремя принять меры по его урегулированию. При этом договор может подразумевать наличие залога в виде имущества (жилья, автомобиля), которое банк может изъять и реализовать за неуплату.

Однако казахстанцы могут посчитать, что если банк или другой кредитор заберет залог, то долг автоматически закроется. Из-за этого иногда должники просто избегают оплаты кредита, ожидая изъятия залога.

Это может оказаться заблуждением, которое грозит потерей имущества и не избавит заемщика от долгов.

Когда могут "отобрать" залог

При наступлении просрочки начнется начисление пени и поступит соответствующее уведомление от банка в течение 20 дней с назначенной даты оплаты.

Если игнорировать долг и сообщения от кредитора, то далее могут начаться удержания с зарплаты и прочие меры воздействия. А если это указано в договоре, то уже может применяться изъятие залога в уплату долга.

Также при злостном уклонении от оплаты дело может поступить в суд. Далее залог реализуется, а его стоимость учитывается в качестве оплаты кредита.

Но при этом часть долга может сохраниться.

Паника. Иллюстративное фото: freepik.com/creativeart

Почему изъятие не означает прекращение долга

Залог изымается кредитором по условиям договора или решения суда с одной целью – реализовать его и вернуть деньги, которые заемщик должен был выплатить в рамках займа. При этом стоимость залогового имущества рассчитывается при оформлении кредитного договора.

Однако к моменту его изъятия и реализации имущество может уже подешеветь и стоить меньше, чем сумма кредитного долга. Это означает, что даже в случае его продажи вырученных средств может не хватить на покрытие всего займа.

В этом случае оставшаяся часть задолженности не будет списана, а сохранится за заемщиком – то есть он не только потеряет имущество, но и должен будет вернуть недостающую сумму денег.

Поэтому при оформлении кредита важно учитывать все риски, связанные с неуплатой долга. А если предвидится ухудшение финансовой ситуации заемщика, то следует заранее или в течение первого месяца после просрочки обратиться к кредитору с заявлением о пересмотре условий договора.

Напомним, что казахстанцы также могут воспользоваться банкротством (судебным или внесудебным), но это приведет к потере имущества. А чтобы его сохранить и облегчить долговую нагрузку, можно воспользоваться процедурой восстановления плажетеспособности.