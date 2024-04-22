За что могут не платить арендующие жилье казахстанцы

Обычно при съеме жилья арендатору приходится оплачивать и комуслуги. Но не за все надо платить. Например, оплата капремонта дома – обязанность владельца. На что можно не тратиться, читайте на NUR.KZ.

Аренда жилья в Казахстане, особенно в крупных городах, может оказаться очень дорогой. Также важно помнить, что владельцы квартир часто могут требовать от потенциальных жильцов депозит, и, как правило, оплату коммунальных услуг.

Такие условия можно назвать традиционными. Однако, как отмечает портал "Крыша", это не значит, что арендаторы должны платить за все строчки в квитанциях.

"Арендатор обязан оплачивать лишь те услуги, которыми пользуется: электричество, газ, вода, отопление, вывоз мусора, интернет и телевидение", – объясняют эксперты.

Другими словами, жильцы арендного жилья должны платить только по факту. Например, за капитальный ремонт дома, который обычно делается в кредит, а сумма делится между всеми жильцами, должен платить сам хозяин квартиры, и эту графу можно оспорить, если ее оплату перекладывают на плечи арендаторов.

За что еще можно не платить арендаторам

Арендаторы не обязаны брать на себя задолженности и оплачивать услуги за предыдущих жильцов. В день заселения нужно снять показания со всех счетчиков, сверить их с данными в квитанции и убедиться, что все оплачено.

Стоит отметить, что в общей квитанции также может прийти налог на имущество. Его оплата – тоже обязанность хозяина квартиры. Арендатор оплачивать его не должен.

Также не стоит переплачивать. Например, если снимает квартиру один человек, а прописано в ней больше, то он имеет право оплачивать комуслуги только за себя, например, за вывоз мусора.

Примечательно, что некоторые хозяева требуют оплату за прописку в квартире. Это абсолютно недопустимо. Важно помнить, что арендодатель обязан абсолютно бесплатно прописать в своей квартире новых жильцов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если он этого не сделает, то ему грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателя (МРП), то есть 36 920 тенге, а за повторное нарушение – 20 МРП, или 73 840 тенге в 2024 году. Арендатора также ждет штраф – 7 МРП, или 25 844 тенге. Поэтому в прописке должны быть заинтересованы обе стороны.

Нужно ли оплачивать ремонт квартиры

Поддерживать квартиру в хорошем состоянии, делать ремонт, обновлять мебель и технику – обязанность хозяина, а не арендатора. Однако в некоторых случаях стороны могут договориться о ремонте во время аренды. Для этого нужно составить соответствующий договор, который учтет все нюансы.

Что касается каких-либо непредвиденных ситуаций, то здесь важно понять, кто виноват. Если арендатор, то затраты должны лечь на него, если же его вины не было, то ремонт должен делать владелец жилья. К слову, таких проблем можно избежать, если жилье застраховано.

При этом, как отмечают эксперты, действие договора в этом случае прекращается или останавливается на время ремонта, а депозит и предоплата, если были, за несколько месяцев возвращаются арендатору. Эти условия обязательно нужно прописать в договоре аренды.

Что же касается поврежденной техники, то здесь работает тот же принцип. Если в поломке виноват арендатор, то он должен возместить ущерб. Если же поломка произошла не по его вине, например, из-за замыкания или перепадов напряжения, то ответственность несет владелец квартиры. Чтобы это доказать, можно отвезти технику в сервисный центр.

Чтобы избежать неприятностей, лучше убедиться, что все исправно работает, а мебель не сломана. После этого можно составить акт приема-передачи, в котором укажите точный перечень имеющейся в квартире бытовой техники. Сам акт нужно будет приложить к договору аренды.

О том, как правильно составить договор аренды, мы подробно рассказывали здесь.