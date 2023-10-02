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30 лет независимости Казахстана

Срок истекает: какие последствия ждут казахстанцев за неуплату налога на имущество

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Мужчина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Последним днем внесения имущественного налога является 2 октября. Несвоевременная уплата может привести к образованию долгов и даже лишению имущества. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

2 октября 2023 года официально истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц в Казахстане.

Напомним, что в этот день казахстанцы должны успеть внести один платеж, который совмещает в себе налоги за земельные участки и здания (различные постройки) на праве собственности. Также в этот список входят жилища, здания, гаражи и помещения.

Начисленная сумма поступает либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью банковских мобильных приложений и прочих доступных методов.

Как отмечают в Комитете государственных доходов РК, пропуск платежа грозит неприятными последствиями.

Что грозит за долги по налогу

Как отмечают в ведомстве, после 2 октября неплательщики столкнутся с начислением пени по налогу на имущество. При этом госорган в течение 20 рабочих дней отправит должникам уведомление об уплате налога.

Также сумма долга будет отображаться в банковских мобильных приложениях граждан в виде push-уведомлений.

После получения уведомления о долге у казахстанцев будет 30 рабочих дней на погашение платежа и начисленной пени.

Мужчина складывает монеты в столбики
Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

А если и далее игнорировать налоговое обязательство, то дело может быть передано в суд. В итоге взысканием займутся частные судебные исполнители (ЧСИ), которые в рамках решения суда вправе применить следующие меры:

При этом важно помнить, что услуги ЧСИ платные и возлагаются на самого должника в размере 3-25% от суммы долга.

Как проверить наличие долгов

Казахстанцы могут узнать о наличии задолженности по налогам через банковские приложения.

Для этого нужно перейти в раздел "Платежи" и выбрать "Штрафы и налоги" – "Налоги". Далее в открывшемся окне нажать кнопку "Долги по налогам".

Приложение через ИИН автоматически произведет поиск задолженности. И если она будет обнаружена, то нужно просто уплатить указанную сумму.

Ранее мы рассказывали о том, как рассчитать налог на имущество физических лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2038698-srok-istekaet-kakie-posledstviya-zhdut-kazahstantsev-za-neuplatu-naloga-na-imuschestvo/

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