Перерасчет не получили: некоторым алматинцам все еще начисляются тарифы за несуществующих жильцов

Услуги по вывозу мусора имеют тарификацию по количеству жильцов. Однако некоторым абонентам могли начислить суммы за "лишних" людей. Для пересчета данных придется собрать документы, сообщает NUR.KZ.

В марте текущего года алматинцы жаловались на "мертвые души" в своих квитанциях: при начислении оплаты за услугу "Вывоз ТБО" неожиданно увеличилось количество жильцов, от чего зависит итоговая сумма.

Отмечалось, что услуги по вывозу ТБО предоставляет ТОО "АҚ Тәртіп", а сбой был связан с техническими неполадками.

"В настоящий момент возникшие технические неполадки устраняются совместными усилиями Управления экологии и окружающей среды города Алматы, Управления цифровизации города Алматы, АО «Алсеко» и ТОО «АҚ Тәртіп».

Всем потребителям услуги ТОО «АҚ Тәртіп», у кого в квитанции за март 2024 года отразились недостоверные сведения о количестве человек по услуге в строке «Вывоз ТБО», будут проведены соответствующие корректировки по количеству человек и произведен перерасчет", – отмечалось в сообщении компании.

Однако в редакцию NUR.KZ обратились пользователи, у которых новые квитанции также поступили с "лишними" жильцами.

"У меня приписали одного человека и взяли в марте за него деньги, за январь и февраль тоже за двоих начислили. И вот в этом месяце данные не актуализировали и перерасчет не сделали", – отмечает один из читателей.

Счет за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: freepik.com/wayhomestudio

Как добиться перерасчета

К сожалению, редакции не удалось дозвониться до операторов компании.

При звонке автоматический голосовой ответ сообщает, что для изменения количества жителей в квитанции казахстанцам необходимо обратиться в компанию с заявлением, а также нужно собрать следующие документы:

квитанцию за последний месяц либо номер лицевого счета;

удостоверение личности собственника жилья или доверенного лица;

справку о зарегистрированных лицах по адресу на имя собственника, которую можно получить через онлайн услуги (на сайте egov.kz);

указать причины выбытия человека и адреса, куда выбыл жилец.

Эти данные необходимо предоставить либо через электронную почту, либо через социальную сеть WhatsApp.

"В связи с чем просим потребителей услуги ТОО «АҚ Тәртіп» отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и по всем возникающим вопросам обращаться в абонентский отдел, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.2, либо направить обращение с указанием номера лицевого счета/адреса и номера телефона для обратной связи на электронную почту: info@tartyp.kz.

Телефоны для связи: 344-19-18, +7 771 936 5276", – отмечается на сайте компании.

Таким образом, жителям Алматы, у которых не произошел автоматический перерасчет, необходимо обратиться в саму компанию для изменения данных.

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