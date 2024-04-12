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Перерасчет не получили: некоторым алматинцам все еще начисляются тарифы за несуществующих жильцов

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Женщина считает коммунальные платежи
Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Услуги по вывозу мусора имеют тарификацию по количеству жильцов. Однако некоторым абонентам могли начислить суммы за "лишних" людей. Для пересчета данных придется собрать документы, сообщает NUR.KZ.

В марте текущего года алматинцы жаловались на "мертвые души" в своих квитанциях: при начислении оплаты за услугу "Вывоз ТБО" неожиданно увеличилось количество жильцов, от чего зависит итоговая сумма.

Отмечалось, что услуги по вывозу ТБО предоставляет ТОО "АҚ Тәртіп", а сбой был связан с техническими неполадками.

"В настоящий момент возникшие технические неполадки устраняются совместными усилиями Управления экологии и окружающей среды города Алматы, Управления цифровизации города Алматы, АО «Алсеко» и ТОО «АҚ Тәртіп».

Всем потребителям услуги ТОО «АҚ Тәртіп», у кого в квитанции за март 2024 года отразились недостоверные сведения о количестве человек по услуге в строке «Вывоз ТБО», будут проведены соответствующие корректировки по количеству человек и произведен перерасчет", – отмечалось в сообщении компании.

Однако в редакцию NUR.KZ обратились пользователи, у которых новые квитанции также поступили с "лишними" жильцами.

"У меня приписали одного человека и взяли в марте за него деньги, за январь и февраль тоже за двоих начислили. И вот в этом месяце данные не актуализировали и перерасчет не сделали", – отмечает один из читателей.

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Счет за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: freepik.com/wayhomestudio

Как добиться перерасчета

К сожалению, редакции не удалось дозвониться до операторов компании.

При звонке автоматический голосовой ответ сообщает, что для изменения количества жителей в квитанции казахстанцам необходимо обратиться в компанию с заявлением, а также нужно собрать следующие документы:

  • квитанцию за последний месяц либо номер лицевого счета;
  • удостоверение личности собственника жилья или доверенного лица;
  • справку о зарегистрированных лицах по адресу на имя собственника, которую можно получить через онлайн услуги (на сайте egov.kz);
  • указать причины выбытия человека и адреса, куда выбыл жилец.

Эти данные необходимо предоставить либо через электронную почту, либо через социальную сеть WhatsApp.

"В связи с чем просим потребителей услуги ТОО «АҚ Тәртіп» отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и по всем возникающим вопросам обращаться в абонентский отдел, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.2, либо направить обращение с указанием номера лицевого счета/адреса и номера телефона для обратной связи на электронную почту: info@tartyp.kz.

Телефоны для связи: 344-19-18, +7 771 936 5276", – отмечается на сайте компании.

Таким образом, жителям Алматы, у которых не произошел автоматический перерасчет, необходимо обратиться в саму компанию для изменения данных.

Ранее мы рассказывали, какие коммунальные услуги подорожали сильнее всего в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2082812-pereraschet-ne-poluchili-nekotorym-almatintsam-vse-esche-nachislyayutsya-tarify-za-nesuschestvuyuschih-zhiltsov/

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