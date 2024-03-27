Какие коммунальные услуги подорожали сильнее всего в Казахстане

За последний год тарифы на комуслуги сильно выросли. Особенно это коснулось водоотведения и отопления – здесь прирост составил 33,9% и 30,9% за год соответственно. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Сфера платных услуг по итогам февраля 2024 года оказалась самым главным драйвером инфляции в Казахстане – она за год подорожала на 12,8%, тогда как общий показатель составил всего 9,3%.

При этом значительно в этой сфере выросли тарифы на коммунальные услуги. Как сообщает портал Finprom, сильнее всего подорожало водоотведение – сразу на 33,9% за год.

Следом идут центральное отопление (30,9% за год) и холодная вода (30,8%). Чуть меньший прирост был зафиксирован на услуги по вывозу мусора – они подорожали на 30,7% за год. Горячая вода стала дороже на 29,4%, а электроэнергия – на 19,9%.

Рост тарифов. Инфографика: finprom.kz

Напомним, рост цен происходит в первую очередь из-за действующего в Казахстане государственного проекта "Тариф в обмен на инвестиции". Поставщики услуг инвестируют деньги в отрасль, а взамен получают возможность повысить свои тарифы.

Например, за 2023 год сфера электроснабжения, подачи газа и пара, а также воздушного кондиционирования получила инвестиций на почти 1,2 трлн тенге – это сразу на 56,3% больше, чем было в 2022 году.

В сферу водоснабжения и водоотведения в 2023 году поступило порядка 598,6 млрд тенге, что на 23,6% больше, чем годом ранее.

Самый большой прирост был зафиксирован в сфере информации и связи – сюда инвестировали только 451,7 млрд тенге, однако это сразу на 152,4% больше, чем было в 2022 году. Примечательно, что именно эта сфера за год подорожала меньше всего – лишь на 12,4%, что меньше общего показателя для сферы услуг.

Инвестиции в коммунальную сферу. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, можно сделать вывод, что рост цен на коммунальные услуги происходит из-за значительного прироста инвестиций. Другими словами, казахстанцам приходится платить за то, что поставщики начали вкладывать в инфраструктуру свои деньги.

Однако возросшие расходы населения должны в итоге стать гарантом того, что коммунальная сфера Казахстана начнет развиваться, и в стране больше не повторится ситуаций вроде той, в которой оказались жители Экибастуза после аварии на теплоэлектростанции.