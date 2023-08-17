Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Законно ли брать депозит при сдаче квартиры в аренду в Алматы, объяснила советник президента Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что гарантийный депозит в аренде жилья - это сумма, которую арендатор платит наперед для подтверждения выполнения своих обязательств в рамках договора.

"Гарантийный депозит - мировая практика. Он законен настолько, насколько вы это обговорили в договоре. Поэтому, когда вы снимаете в аренду объект на долгий срок с депозитом, нужно четко проговаривать пункты о его возврате.

Например, в договоре оговаривается, как поступают с депозитом при досрочном расторжении или окончании срока аренды - он подлежит возврату или засчитывается в оплату последнего месяца аренды", - рассказала Нина Лукьяненко во .

Она отметила, что при заключении сделки важно учитывать не только условия "входа" в нее, но и "выхода". По мнению спикера, важно предусмотреть все условия расторжения сделки.

"Вы должны четко понимать, почему хозяин берет депозит: хозяин - владелец достаточно дорогой недвижимости, которая, как правило, сдается уже оборудованной… с мебелью и техникой. Это достаточно затратно и дорого.

Депозит взимается для сохранения платежной дисциплины: если арендатор не платит, то эти платежи списываются с гарантийного платежа. И для того, чтобы обеспечить сохранность имущества", - заключила она.

Ранее Лукьяненко рассказывала, что стоимость аренды квартир в Алматы может подняться в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032835-zakonno-li-brat-depozit-pri-sdache-kvartiry-v-arendu-v-almaty/