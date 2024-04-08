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Пенсионные накопления предложили направить на строительство льготного жилья в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские депутаты предложили решить жилищный вопрос в стране с помощью пенсионных активов, хранящихся в ЕНПФ, использовав их на строительство льготного жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема с доступностью жилья и обеспеченностью им населения. Ранее мы рассказывали, что по стандартам Организации объединенных наций (ООН) на каждого человека в среднем должно приходиться по 30 квадратных метров. А в Казахстане в 2023 году этот показатель составлял лишь 23,4 "квадрата".

На это же обратили внимание и депутаты мажилиса парламента Казахстана, которые направили депутатский запрос премьер-министру страны Олжасу Бектенову с предложением воспользоваться пенсионными активами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на строительство льготного жилья.

По их мнению, из-за "традиционных условий кредитования и ограниченности доходов большинства" приобрести недвижимость в ипотеку может лишь небольшая часть казахстанцев.

Действовать депутаты предлагают, опираясь на мировой опыт. Например, на Сингапур, где люди могут получить жилье в аренду на 99 лет. Однако, чтобы такая система работала, в стране действует Центральный фонд сбережения, куда каждый сингапурец ежемесячно отчисляет со своего заработка 20%. Столько же каждый месяц переводит и его работодатель.

Деньги, и смарфон.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане, как считают депутаты, уже созданы и имеются ресурсы и механизмы для решения жилищного вопроса.

"Для этих целей можно предусмотреть долгосрочное финансирование данных проектов из средств ЕНПФ сроком от 40 до 90 лет с правом выкупа на основе солидарной ответственности населения и без затрат из республиканского бюджета по принципу "Сейчас платишь ты – потом будут платить тебе", – объясняют депутаты.

Использование денег из Единого накопительного пенсионного фонда позволит, как считают депутаты, не только обеспечить граждан жильем, но и увеличить доходность фонда – деньги от арендной платы и выкупа жилья будут поступать к источнику финансирования с процентной ставкой, превышающей нынешнюю доходность по пенсионным вкладам.

Кроме доходности и решения жилищного вопроса, как считают депутаты, такой механизм позволит снизить себестоимость льготного жилья и ускорить экономику страны также, как когда-то при строительстве Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2080661-pensionnye-nakopleniya-predlozhili-napravit-na-stroitelstvo-lgotnogo-zhilya-v-kazahstane/

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