Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Квартиры в рассрочку: какие условия предлагают застройщики в Алматы

Опубликовано:

Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Купить жилье можно без переплаты, используя программы рассрочки. Однако они имеют свои нюансы, которые могут отличаться в зависимости от застройщика. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Рассрочка на покупку жилья – это возможность приобрести собственные квадратные метры без оформления ипотеки и при отсутствии достаточной суммы денег.

Ранее мы рассказывали об особенностях таких программ: могут меняться цены за квадратный метр в зависимости от срока рассрочки и есть свои риски. Теперь рассмотрим условия, предлагаемые крупными строительными компаниями.

Напомним, что разбор других интересных предложений в разных сферах мы публикуем в нашем специальном разделе.

BAZIS-A

Данный застройщик имеет несколько видов рассрочек для своих покупателей:

  1. 20/30/50 – с первоначальным взносом в 20%, еще 30% будут вноситься ежемесячно до завершения строительства, а оставшиеся 50% нужно будет оплатить единым платежом после его завершения.
  2. 30/20/50 – сначала вносятся 30% от суммы, далее 20% ежемесячно до завершения строительства, и затем остаток в 50% единым платежом.
  3. 30/70 – с первоначальным взносом в 30%, а весь остальной остаток оплачивается ежемесячно равными платежами до завершения строительства.
  4. 50/50 – после внесения половины от стоимости квартиры остаток нужно заплатить единым платежом до завершения строительства.

Список участвующих в акции ЖК не указан.

BI Group

Для клиентов этой компании-застройщика доступно два основных вида рассрочки на покупку квартир в строящихся объектах. Так, для ЖК во всех регионах страны действует стандартная программа, которая также имеет несколько опций:

  • первоначальный взнос в 30% – далее будет идти надбавка на остаток суммы, размер которой зависит от сроков оплаты. Так, в Алматы при внесении остальной суммы в срок до 6 месяцев надбавка составит 3%, а при сроках свыше 12 месяцев – 5%;
  • первоначалка в 50% – будут доступны специальные скидки BI Club при рассрочке до 6 месяцев и нулевая надбавка на остаток суммы при рассрочке более 6 месяцев;
  • взнос в 70% – будет действовать скидка к стоимости в зависимости от срока рассрочки (3,5% при длительности до 3 месяцев, 2,5% на срок до 6 месяцев и специальные скидки BI Club при более продолжительной оплате).

Второй вариант называется "Легкая рассрочка" и предполагает 20% первоначального взноса (без скидок). Он действует лишь на ограниченное число ЖК: пока что только на один объект в Астане.

Домик-копилка и деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Exclusive Qurylys

Компания специализируется на строительстве жилья высокого класса (комфорт-плюс, бизнес и премиум).

Согласно данным сайта компании, жилье можно приобрести в рассрочку при наличии 30-50% первоначального взноса. Как указано в специальном калькуляторе, при выборе 1-комнатной квартиры (49,67 кв. м) в одном из клубных домов будут доступны следующие условия:

  • общая стоимость – 43 212 900 тенге;
  • цена за квадратный метр – 870 000 тенге;
  • оплата в рассрочку с первоначалкой в 30% – цена за кв. м составит уже 890 000 тенге;
  • при 50% первоначальном взносе – 880 000 тенге за единицу площади жилья.

Qazaq Stroy

На сайте застройщика указано, что покупателям доступны три вида рассрочки:

  1. 20/80 – подразумевает внесение 20% как первоначальный взнос, а 80% должны быть оплачены до ввода объекта в эксплуатацию;
  2. 10/10/10 – первоначальный взнос составит 10%, а остальная часть вносится в том же размере (по 10%) каждые последующие 9 месяцев;
  3. 50/50 – первоначальный взнос равен 50%, а вторая половина оплачивается в течение 9 месяцев до ввода в эксплуатацию.

Все они доступны для ЖК Alma City 4/1, Alem City, Alem City 2, "Кристалл", A-City, Azurе, City Plus 2, ADELE и "12 месяцев".

Строительный кран стоит рядом со строящимся домом
Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: lingqi xie/Getty Images

RAMS Qazaqstan

Как указано на сайте компании, покупатели могут выбирать условия рассрочки под свои запросы. Однако каких-либо базовых данных о первоначальном взносе, скидках или сроках не обозначено.

На странице отмечается лишь то, что переплата составит 0%. А точные условия рассчитает менеджер после выбора ЖК и указания удобных для покупателя условий.

Sensata Group

Данный застройщик, согласно данным официального сайта, имеет специальную акцию по рассрочке жилья в Алматы. Ее условия будут следующими:

  • первоначальный взнос – от 30% к стоимости жилья;
  • ежемесячный платеж до введения объекта в эксплуатацию – 200 000 тенге;
  • остаток суммы – если до сдачи объекта вся сумма не была внесена, то остаток можно оформить в ипотеку или закрыть наличкой.

Отмечается, что в акции участвуют квартиры в жилых комплексах: Sensata City (3 очередь), Everest (3 очередь), Meridian Apartments (2,3 очередь) SEIFULLIN и TURAR.

Предложения, указанные на официальных сайтах компаний, могут отличаться от окончательного варианта при оформлении покупок. Поэтому важно уточнять условия в самих организациях.

Напомним, что ранее был опубликован список ЖК в Алматы, которые были построены незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2054727-kvartiry-v-rassrochku-kakie-usloviya-predlagayut-zastroyschiki-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.