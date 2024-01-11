Квартиры в рассрочку: какие условия предлагают застройщики в Алматы

Купить жилье можно без переплаты, используя программы рассрочки. Однако они имеют свои нюансы, которые могут отличаться в зависимости от застройщика. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Рассрочка на покупку жилья – это возможность приобрести собственные квадратные метры без оформления ипотеки и при отсутствии достаточной суммы денег.

Ранее мы рассказывали об особенностях таких программ: могут меняться цены за квадратный метр в зависимости от срока рассрочки и есть свои риски. Теперь рассмотрим условия, предлагаемые крупными строительными компаниями.

Напомним, что разбор других интересных предложений в разных сферах мы публикуем в нашем специальном разделе.

BAZIS-A

Данный застройщик имеет несколько видов рассрочек для своих покупателей:

20/30/50 – с первоначальным взносом в 20%, еще 30% будут вноситься ежемесячно до завершения строительства, а оставшиеся 50% нужно будет оплатить единым платежом после его завершения. 30/20/50 – сначала вносятся 30% от суммы, далее 20% ежемесячно до завершения строительства, и затем остаток в 50% единым платежом. 30/70 – с первоначальным взносом в 30%, а весь остальной остаток оплачивается ежемесячно равными платежами до завершения строительства. 50/50 – после внесения половины от стоимости квартиры остаток нужно заплатить единым платежом до завершения строительства.

Список участвующих в акции ЖК не указан.

BI Group

Для клиентов этой компании-застройщика доступно два основных вида рассрочки на покупку квартир в строящихся объектах. Так, для ЖК во всех регионах страны действует стандартная программа, которая также имеет несколько опций:

первоначальный взнос в 30% – далее будет идти надбавка на остаток суммы, размер которой зависит от сроков оплаты. Так, в Алматы при внесении остальной суммы в срок до 6 месяцев надбавка составит 3%, а при сроках свыше 12 месяцев – 5%;

первоначалка в 50% – будут доступны специальные скидки BI Club при рассрочке до 6 месяцев и нулевая надбавка на остаток суммы при рассрочке более 6 месяцев;

взнос в 70% – будет действовать скидка к стоимости в зависимости от срока рассрочки (3,5% при длительности до 3 месяцев, 2,5% на срок до 6 месяцев и специальные скидки BI Club при более продолжительной оплате).

Второй вариант называется "Легкая рассрочка" и предполагает 20% первоначального взноса (без скидок). Он действует лишь на ограниченное число ЖК: пока что только на один объект в Астане.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Exclusive Qurylys

Компания специализируется на строительстве жилья высокого класса (комфорт-плюс, бизнес и премиум).

Согласно данным сайта компании, жилье можно приобрести в рассрочку при наличии 30-50% первоначального взноса. Как указано в специальном калькуляторе, при выборе 1-комнатной квартиры (49,67 кв. м) в одном из клубных домов будут доступны следующие условия:

общая стоимость – 43 212 900 тенге ;

; цена за квадратный метр – 870 000 тенге ;

; оплата в рассрочку с первоначалкой в 30% – цена за кв. м составит уже 890 000 тенге ;

; при 50% первоначальном взносе – 880 000 тенге за единицу площади жилья.

Qazaq Stroy

На сайте застройщика указано, что покупателям доступны три вида рассрочки:

20/80 – подразумевает внесение 20% как первоначальный взнос, а 80% должны быть оплачены до ввода объекта в эксплуатацию; 10/10/10 – первоначальный взнос составит 10%, а остальная часть вносится в том же размере (по 10%) каждые последующие 9 месяцев; 50/50 – первоначальный взнос равен 50%, а вторая половина оплачивается в течение 9 месяцев до ввода в эксплуатацию.

Все они доступны для ЖК Alma City 4/1, Alem City, Alem City 2, "Кристалл", A-City, Azurе, City Plus 2, ADELE и "12 месяцев".

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: lingqi xie/Getty Images

RAMS Qazaqstan

Как указано на сайте компании, покупатели могут выбирать условия рассрочки под свои запросы. Однако каких-либо базовых данных о первоначальном взносе, скидках или сроках не обозначено.

На странице отмечается лишь то, что переплата составит 0%. А точные условия рассчитает менеджер после выбора ЖК и указания удобных для покупателя условий.

Sensata Group

Данный застройщик, согласно данным официального сайта, имеет специальную акцию по рассрочке жилья в Алматы. Ее условия будут следующими:

первоначальный взнос – от 30% к стоимости жилья;

ежемесячный платеж до введения объекта в эксплуатацию – 200 000 тенге ;

; остаток суммы – если до сдачи объекта вся сумма не была внесена, то остаток можно оформить в ипотеку или закрыть наличкой.

Отмечается, что в акции участвуют квартиры в жилых комплексах: Sensata City (3 очередь), Everest (3 очередь), Meridian Apartments (2,3 очередь) SEIFULLIN и TURAR.

Предложения, указанные на официальных сайтах компаний, могут отличаться от окончательного варианта при оформлении покупок. Поэтому важно уточнять условия в самих организациях.

Напомним, что ранее был опубликован список ЖК в Алматы, которые были построены незаконно.