Можно ли стать дольщиком по новой льготной ипотеке в Казахстане

Новая ипотечная программа "9-20-25" может помочь приобрести как уже сданное в эксплуатацию жилье, так и строящееся. Но для этого нужно соответствовать определенным требованиям, сообщает NUR.KZ.

Новая ипотечная программа "9-20-25" стартовала в марте 2024 года. Менее чем за две недели казахстанцы подали более 16 тыс. заявок, из которых было отклонено свыше 9 тыс. единиц.

Прием заявок будет длиться до 30 апреля. А подсчет итогов и оценка кандидатов будут проведены до середины мая.

Данная льготная ипотечная программа может помочь приобрести собственное жилье по более выгодным условиям. Однако не все казахстанцы смогут ею воспользоваться.

Требования программы

Чтобы получить жилье по новой ипотеке, участникам нужно соответствовать некоторым критериям:

наличие официального дохода в течение последних шести месяцев;

наличие депозита в "Отбасы банке", при этом можно использовать уступленный родственниками вклад;

накопленная сумма должна превышать 1 млн тенге , а срок накоплений – не менее 18 месяцев;

, а срок накоплений – не менее 18 месяцев; отсутствие у участника или членов его семьи любого типа недвижимого имущества в течение последних пяти лет.

Что касается условий займа, максимальный срок кредитования может достигать до 19 лет, а максимально доступная сумма – от 18 млн до 30 млн тенге в зависимости от региона.

Первоначальный взнос начинается от 20%, а ставка сначала будет равна 9% (годовая эффективная ставка от 9,2%), но после накопления 50% от суммы займа она составит уже от 3,5 до 5% годовых (ГЭСВ от 3,6% годовых).

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Какое жилье можно купить

В рамках ипотечной программы казахстанцы могут приобрести:

первичное жилье – то есть квартиру в многоквартирном жилом доме, который был введен в эксплуатацию;

строящееся жилье – можно приобрести квартиру по договору долевого участия с гарантией единого оператора жилищного строительства;

вторичное жилье – в моногородах, крупных сельских населенных пунктах, районных центрах, однако исключение составляют Астана, Алматы и областные центры (в них доступно только новое жилье).

При этом следует отметить, что для покупки жилья в Алматы или Астане потребуется наличие постоянной регистрации.

Таким образом, казахстанцы имеют возможность стать владельцами нового жилья за счет ипотеки "9-20-25" даже в рамках долевого строительства, что может помочь снизить итоговые расходы и сумму займа.

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