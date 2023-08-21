За что казахстанцев могут снять с очереди на жилье

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Для получения жилья от государства нужно соответствовать определенным требованиям. При этом важно помнить, что они сохраняются до момента выдачи квартиры. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Программа выдачи квартир из государственного жилищного фонда направлена на оказание помощи казахстанцам, которые остро нуждаются в собственных квадратных метрах.

Чтобы встать в очередь на жилье, нужно соответствовать статусу нуждающегося и прочим параметрам, включающим уровень дохода и другие социальные обстоятельства.

При этом, как сообщает сайт eGov.kz, даже уже зарегистрированные в очереди казахстанцы могут лишиться такой возможности.

За что вычеркнут из списка

Согласно статье 73 закона "О жилищных отношениях", акиматы могут снять казахстанцев с очереди на получение жилья по следующим причинам:

отпали основания для предоставления жилья – получили земельный участок и завершили строительство собственного жилища или купили квартиру, участвуют в программах по аренде без права выкупа, увеличился доход и так далее;

переезд – решили переехать на постоянное жительство в другой населенный пункт;

смена работы – уволились из государственного предприятия или государственного учреждения;

недостоверная информация – представленные данные о необходимости в жилье при подаче документов являются не соответствующими действительности.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О снятии с учета заинтересованные лица извещаются в письменном виде в десятидневный срок после принятия решения с указанием оснований снятия с учета.

При этом отмечается, что некоторые категории граждан не могут быть вычеркнуты из списка даже по указанным причинам.

"Не могут быть сняты с очереди дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также неполные семьи, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи, нуждающиеся в жилье и поставленные на учет до получения жилища", – отмечается на сайте eGov.kz.

Если попытаться схитрить

Иногда казахстанцы могут попытаться специально ухудшить свои жилищные условия для участия в очереди на жилье. Они могут добиться этого путем:

обмена своего жилья на то, что будет иметь худшие условия;

отчуждения пригодного для проживания жилища, принадлежавшего ему на праве собственности, независимо от того, в том же или другом населенном пункте РК оно находилось;

преднамеренного разрушения или порчи жилища;

выезда из жилья, при проживании в котором он не был нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда;

вселения других лиц, кроме супруга, включая несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Если выяснится, что в течение последних пяти лет были преднамеренно приняты подобные меры, то казахстанцам могут отказать в постановке на очередь для получения жилья.

Ранее мы рассказывали, кого будут автоматически ставить в очередь для получения жилья в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032993-za-chto-kazahstantsev-mogut-snyat-s-ocheredi-na-zhile/