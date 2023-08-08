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Более 15 тысяч умерших обнаружили в очереди на жилье в Казахстане

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Ключ в руке
Ключ. Иллюстративное фото: pixabay.com

232 тысячи человек, стоящих в очереди на жилье, не соответствуют требованиям, а 15 тысяч из них – скончались. Об этом рассказал представитель МИИР Бауыржан Кабдол, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время брифинга, посвященного ежегодной инвентаризации списков лиц, состоящих в очереди на жилье, зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол сообщил, что в общей сложности в жилье нуждаются 646 819 казахстанцев.

"Поступают многочисленные жалобы со стороны граждан, что в очереди состоят люди, имеющие собственное жилье. В связи с этим МИИР совместно с Минцифры был проведен анализ очередников на предмет соответствия требованиям закона. Были выявлены следующие несоответствия:

  • 96 100 очередников имели собственное жилье в последние 5 лет;
  • 533 в очереди не имеют гражданства РК на учете могут стоять только граждане РК;
  • у 91 400 очередников место регистрации не совпадает с регионом, где он состоит в очереди;
  • 29 тысяч стоят без прописки в очереди;
  • 15 600 числятся умершими", сообщил Кабдол.

По его словам, 232 тысячи человек потенциально не соответствуют требованиям законодательства и подлежат снятию с очереди.

"Действительно нуждающиеся продвинутся в очереди", – добавил спикер.

Напомним, ранее аким Жетысу рассказал, кто незаконно вне очереди получил квартиры в Талдыкоргане – глава региона заявил, что среди получателей были известные люди. Сообщалось, что в Талдыкоргане были выданы незаконно более 1000 квартир, из-за чего находившиеся в очереди жители города спустились на десятки пунктов ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031660-bolee-15-tysyach-umershih-obnaruzhili-v-ocheredi-na-zhile-v-kazahstane/

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