Кто может встать в очередь на жилье в Казахстане

Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Покупка жилья может оказаться слишком дорогим и недоступным решением для казахстанцев. В этом случае некоторые лица могут получить квартиру от государства. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Очередь на жилье подразумевает государственный учет лиц, нуждающихся в обеспечении собственными квадратными метрами.

Как сообщает сайт eGov.kz, такую возможность могут получить различные слои населения. Подать заявку можно через филиалы ЦОН или посредством онлайн-услуги.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания). Но также нужно соответствовать определенным критериям.

Кто может встать в очередь

Возможность получить квартиру из коммунального или частного жилищного фонда предоставляется следующим категория граждан:

государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1 прожиточного минимума или менее 125,8 тыс. тенге на человека в 2023 году. Этот коэффициент не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов;

на человека в 2023 году. Этот коэффициент не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов; ветеранам Великой Отечественной войны;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Среднедушевой доход также не должен превышать 3,1 ПМ (125,8 тыс. тенге).

Заселение в новую квартиру. Иллюстративное фото: Freepik.com

При этом главное – получить статус нуждающегося в жилье. А для его получения нужно соответствовать одному из следующих условий:

нет жилья на праве собственности на территории РК и в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища;

нет предоставленного арендного жилища без права выкупа;

жилье, в котором проживает кандидат и его семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;

в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;

в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.

Какую квартиру могут выдать

Площадь жилья, которая может быть предоставлена государством, рассчитывается согласно пункту 1 статьи 75 закона "О жилищных отношениях".

Так, жилье может быть предоставлено в размере не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.

"Если в семье есть страдающие заболеваниями, указанными выше, то ему предоставляется отдельная комната. Также площадь получаемой квартиры может быть больше, если в семье есть беременная женщина со сроком беременности более 22 недель", – отмечается в источнике.

При этом предоставляемое жилье должно быть благоустроенным, находиться в черте города и с учетом необходимых удобств для инвалидов. Это указано в 76 статье закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2032724-kto-mozhet-vstat-v-ochered-na-zhile-v-kazahstane/