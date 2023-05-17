Четырехдневная рабочая неделя и другие гибкие формы занятости внедрены в Казахстане

В рамках Социального кодекса в Казахстане внедрены четыре новых формы занятости. Как теперь смогут работать казахстанцы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Рынок труда Казахстана активно развивается. Этому, в частности, способствуют развитие технологий и другие процессы, происходящие в стране. Например, после пандемии коронавируса в Трудовой кодекс страны было внедрено такое понятие, как "дистанционная работа".
Актуальными стали и другие гибкие формы занятости, получившие широкое распространение во всем мире, в том числе и Казахстане.
В целях их законодательного регулирования в рамках Социального кодекса, недавно подписанного президентом страны, были внедрены четыре новых режима трудовой деятельности, которые должны расширить для казахстанцев возможности участия на рынке труда.
- Совместное трудоустройство
Данная форма занятости позволит работодателям нанимать нескольких (обычно двух) работников для совместного выполнения одной трудовой функции.
К примеру, в силу уважительных причин гражданин может работать только половину дня. В таком случае на вторую половину компания может привлечь другого человека на эту же позицию.
Данный режим позволит защитить интересы работников, которые не имеют возможности работать полный рабочий день из-за возраста, состояния здоровья, наличия детей, а также привлекать учащихся для выполнения работ в свободное от учебы время.
А работодатели таким образом смогут сохранить полный график работы, не создавая сбоя производственного процесса.
- Скользящий график работы
Специфика отдельных организаций (торговые центры, места общественного питания и другие) не позволяют в полной мере равномерно распределить объем работы с учетом ограничений, предусмотренных трудовым законодательством.
Новый режим позволит трудящимся по согласованию с работодателем работать в различные дни недели с разной продолжительностью рабочей смены.
Таким образом скользящий график обеспечит равномерное распределение работы с учетом объема нагрузки на сотрудников.
- Четырехдневная рабочая неделя
Еще один режим занятости позволяет чередовать четырехдневную, пятидневную и шестидневную рабочие недели. Он может устанавливаться по просьбе работника и с согласия работодателя.
Установление такого графика позволяет с учетом производственного процесса предоставить работнику возможность сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами.
При этом такой режим не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и исчислении трудового стажа, а также не нарушает других прав в сфере труда.
- Платформенная занятость
Данный режим представляет собой вид деятельности по оказанию услуг с использованием интернет-платформ, которые являются посредниками между услугодателями и клиентами. Например, через них часто работают таксисты и курьеры.
Платформенная занятость – динамично развивающийся формат, который может выполнять роль как основной, так и дополнительной деятельности. Ее преимуществами являются возможность совмещения двух и более работ и гибкость рабочего времени.
Таким образом, внедрение и развитие гибких форм трудовых отношений позволит получить дополнительный заработок для работников, увеличить занятость и повысить трудовую мобильность.
Их главным преимуществом стало создание условий для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями. Это особенно актуально для отдельных групп населения, для которых традиционный формат занятости может являться неудобным и ограничивать их возможности участия на рынке труда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020912-sovmestnaya-rabota-i-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-gibkie-formy-zanyatosti-vnedreny-v-kazahstane/