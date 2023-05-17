Четырехдневная рабочая неделя и другие гибкие формы занятости внедрены в Казахстане

Совещание. Иллюстративное фото: courtneyk/Getty Images

В рамках Социального кодекса в Казахстане внедрены четыре новых формы занятости. Как теперь смогут работать казахстанцы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Рынок труда Казахстана активно развивается. Этому, в частности, способствуют развитие технологий и другие процессы, происходящие в стране. Например, после пандемии коронавируса в Трудовой кодекс страны было внедрено такое понятие, как "дистанционная работа".

Актуальными стали и другие гибкие формы занятости, получившие широкое распространение во всем мире, в том числе и Казахстане.

В целях их законодательного регулирования в рамках Социального кодекса, недавно подписанного президентом страны, были внедрены четыре новых режима трудовой деятельности, которые должны расширить для казахстанцев возможности участия на рынке труда.

Совместное трудоустройство

Данная форма занятости позволит работодателям нанимать нескольких (обычно двух) работников для совместного выполнения одной трудовой функции.

К примеру, в силу уважительных причин гражданин может работать только половину дня. В таком случае на вторую половину компания может привлечь другого человека на эту же позицию.

Данный режим позволит защитить интересы работников, которые не имеют возможности работать полный рабочий день из-за возраста, состояния здоровья, наличия детей, а также привлекать учащихся для выполнения работ в свободное от учебы время.

А работодатели таким образом смогут сохранить полный график работы, не создавая сбоя производственного процесса.

Скользящий график работы

Специфика отдельных организаций (торговые центры, места общественного питания и другие) не позволяют в полной мере равномерно распределить объем работы с учетом ограничений, предусмотренных трудовым законодательством.

Рабочий стол. Иллюстративное фото: Bychykhin_Olexandr/Getty Images

Новый режим позволит трудящимся по согласованию с работодателем работать в различные дни недели с разной продолжительностью рабочей смены.

Таким образом скользящий график обеспечит равномерное распределение работы с учетом объема нагрузки на сотрудников.

Четырехдневная рабочая неделя

Еще один режим занятости позволяет чередовать четырехдневную, пятидневную и шестидневную рабочие недели. Он может устанавливаться по просьбе работника и с согласия работодателя.

Установление такого графика позволяет с учетом производственного процесса предоставить работнику возможность сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами.

При этом такой режим не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и исчислении трудового стажа, а также не нарушает других прав в сфере труда.

Платформенная занятость

Данный режим представляет собой вид деятельности по оказанию услуг с использованием интернет-платформ, которые являются посредниками между услугодателями и клиентами. Например, через них часто работают таксисты и курьеры.

Платформенная занятость – динамично развивающийся формат, который может выполнять роль как основной, так и дополнительной деятельности. Ее преимуществами являются возможность совмещения двух и более работ и гибкость рабочего времени.

Таким образом, внедрение и развитие гибких форм трудовых отношений позволит получить дополнительный заработок для работников, увеличить занятость и повысить трудовую мобильность.

Их главным преимуществом стало создание условий для сочетания труда работников с их индивидуальными потребностями. Это особенно актуально для отдельных групп населения, для которых традиционный формат занятости может являться неудобным и ограничивать их возможности участия на рынке труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2020912-sovmestnaya-rabota-i-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-gibkie-formy-zanyatosti-vnedreny-v-kazahstane/