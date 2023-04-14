Снизить пенсионный возраст матерям казахстанцев с инвалидностью просят депутаты

Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские депутаты предложили снизить пенсионный возраст матерям, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью с детства. Во сколько хотят отправлять их на пенсию, узнали журналисты NUR.KZ.

Сейчас казахстанки могут выйти на пенсию в 61 год. Такой пенсионный возраст был "заморожен" до 2028 года. Однако депутаты мажилиса парламента сразу от трех фракций предложили сделать исключение и снизить его для некоторых категорий населения.

Они подготовили депутатский запрос, в котором коснулись вопроса выхода на пенсию матерей, осуществляющих уход за инвалидами детства. Он был опубликован на официальном сайте мажилиса парламента РК

Как объясняют авторы запроса, сейчас в стаж трудовой деятельности, дающей право на получение пенсии, входит время ухода за детьми с инвалидностью до 18 лет. Однако проблема заключается в том, что даже после наступления этого возраста матери продолжают осуществлять уход за своими детьми, но система это время уже не учитывает.

Такие женщины, как правило, не имеют возможности устроиться на работу, производить отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд и, соответственно, получать пенсионные выплаты за счет накоплений.

Как итог, при достижении пенсионного возраста они могут претендовать только на минимальные пенсии.

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы считаем, что вопрос пенсионного обеспечения женщин, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью с детства, путем снижения для данной категории женщин пенсионного возраста неразрывно связан с комплексом вопросов по выполнению обязательств по защите прав лиц с инвалидностью, взятых на себя Казахстаном при ратификации Конвенции о правах инвалидов", – заявили депутаты мажилиса.

В связи с этим авторы запроса предложили дополнить 11 статью закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" пунктом 3-1 следующего содержания: "Женщины, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью с детства, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 50 лет".

Таким образом депутаты предлагают решить проблему пенсионного обеспечения казахстанок, осуществляющих уход за своими взрослыми детьми с инвалидностью путем снижения для них пенсионного возраста.

Запрос был направлен министру труда и социальной защиты населения РК Тамаре Дуйсеновой, главе Министерства здравоохранения РК Ажар Гиният и заместителю премьер-министра РК Алтаю Кульгинову.

Напомним, ранее в Казахстане также предлагалось снижать пенсионный возраст женщинам за каждого родившегося ребенка, однако такую идею не поддержал премьер-министр РК Алихан Смаилов, который сослался на тот факт, что для казахстанских матерей уже предусмотрен ряд льгот в пенсионной системе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2016721-snizit-pensionnyy-vozrast-materyam-kazahstantsev-s-invalidnostyu-prosyat-deputaty/