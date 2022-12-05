Курьеров и таксистов хотят обеспечить соцпакетом в Казахстане

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова во время правчаса в мажилисе рассказала о планах по либерализации рынка труда в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе выступления Дуйсенова указала на появление новых форм гибкой занятости и недостаточную законодательную базу для их регулирования, а также на значительный приток молодой рабочей силы, требующей соответствующего количества и качества рабочих мест.

"В целях разрешения обозначенных проблем в проекте Социального кодекса предусмотрены следующие направления. Первым из них является либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.

В этих целях уже введено понятие "независимого работника", занимающегося трудовой деятельностью, приносящую ему доход, но не имеющую официальную государственную регистрацию в социальных уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения к оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора", — сказала министр.

В качестве примера она привела таксистов, присоединяющихся к различным онлайн-платформам (Яндекс Go, Uber), и курьеров от различных платформ (Glovo, Wolt, Яндекс.Еда и др.).

"Для них предлагается налоговыми агентами определить операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будет получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний.

В случае отсутствия соответствующих отчислений им будут предоставлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством", — пояснила глава Минтруда и соцзащиты населения.

Предполагается, что внедряемые упрощенные режимы позволят сформировать базу регулирования таких форм занятости и охватить их системой социального обеспечения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000145-kurerov-i-taksistov-hotyat-obespechit-sotspaketom-v-kazahstane/