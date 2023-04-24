Введение четырехдневной рабочей недели в Казахстане объяснили в Минтруда

Рабочее место. Иллюстративное фото: pexels.com

Ранее стало известно, что в Казахстане официально появится четырехдневная рабочая неделя. В Управлении Департамента труда и соцпартнерства МТСЗН разъяснили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вводимыми в действие с 1 июля дополнениями в Трудовой кодекс не предусматриваются нормы по установлению четырехдневной рабочей недели", – сообщили в Управлении Департамента труда и соцпартнерства МТСЗН РК.

В Департаменте также отметили, что в настоящее время можно устанавливать сокращенную (неполную) рабочую неделю с оплатой труда за фактически отработанное время. Данный режим, как сообщается, устанавливается по согласованию между работодателем и работником (неполная рабочая неделя).

"Вводимыми же в действие с 1 июля нормами предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. Например, одна неделя работы – с пятидневным графиком работы, вторая неделя – с четырехдневным.

Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя", – говорится в документе.

Таким образом, как сообщается, у работника с четырехдневной рабочей неделей появляется дополнительный день отдыха.

Данная практика, как отметили в Департаменте, уже применяется отдельными работодателями и соответствует международным стандартам в области труда.

"Введение данного режима позволяет с учетом производственного процесса обеспечить работнику сочетать обязанности по работе с личными и семейными нуждами.

Работа в таком режиме не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных Трудовым кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями", – гласит сообщение.

Четырехдневная рабочая неделя в Казахстане

20 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

Согласно этому закону, как мы писали, в пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК будет добавлена вторая часть со следующим содержанием:

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей".

При этом в пункте 2 статьи 78 ТК РК будет указано, что предельное количество сверхурочных работ разобьют на четырех- и пятидневную рабочую неделю.

Снизятся ли из-за этого зарплаты и будет ли переход на четырехдневную рабочую неделю добровольным, мы подробно писали в этом материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018051-vvedenie-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli-v-kazahstane-obyasnili-v-mintruda/