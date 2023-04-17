Почему казахстанская молодежь не может накопить деньги, рассказали эксперты

Монеты. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Умение правильно пользоваться деньгами в молодости влияет на будущее благополучие человека. О том, какие ошибки чаще всего допускают молодые казахстанцы в данном вопросе, читайте в материале NUR.KZ.

При переходе от школьного периода к студенчеству молодые казахстанцы обычно впервые сталкиваются с вопросами распределения и грамотного использования денег.

Но из-за неопытности они могут попасть в ситуации, когда неправильные решения приводят к накоплению долгов и ухудшению финансовой ситуации на долгие годы.

О том, какие ошибки чаще всего допускает молодежь в Казахстане, рассказали в FinGramota.

Не планируют бюджет

"Молодые люди могут потратить стипендию или зарплату за несколько дней, а остальные дни до конца месяца сводить концы с концами. В этом зачастую виновато нерациональное финансовое планирование.

Поэтому представителям молодежи, особенно студентам, первым делом нужно научиться контролировать свои расходы", – отмечают в источнике.

Студентам и молодым специалистам рекомендуется разделять свой доход на обязательные и второстепенные затраты.

То есть нужно посчитать, сколько денег ежемесячно будет неизбежно тратиться на коммунальные услуги, продукты питания, интернет, мобильную связь, транспорт и так далее. А оставшуюся сумму разделить на ежедневные покупки.

Это позволит планировать траты на месяц вперед и не впадать в долги.

Пустой бумажник. Иллюстративное фото: freepik.com

Тратят больше, чем получают

Из-за агрессивной рекламы в социальных сетях и развития культуры потребления молодые казахстанцы оказываются подвержены активным покупкам. Они стараются соответствовать тренду и приобретать новые гаджеты, предметы гардероба, посещать различные заведения.

В то же время, когда денег уже не хватает, молодежь прибегает к кредитованию, загоняя себя в долги.

"Надо помнить одну простую истину: кредит – это жизнь за счет будущего! Прежде чем оформлять заем, подумайте, действительно ли он вам нужен, и готовы ли вы возложить на себя серьезные финансовые обязательства.

Старайтесь воздержаться от дополнительного бремени на личный бюджет. Не ведитесь на заманчивую рекламу.

И ни в коем случае не стоит брать новый кредит для погашения «старого», тем более если его условия ненамного лучше", – советуют в FinGramota.

Нет "подстраховки"

Проблема неконтролируемых расходов приводит и к тому, что у молодежи нет финансового резерва – защитной подушки на экстренные случаи.

Поэтому, когда им могут внезапно понадобиться деньги, то они снова обращаются к кредиторам: банкам и микрофинансовым организациям.

Поэтому важно начать откладывать деньги, чтобы сформировать свою финансовую подушку.

Упускают целеполагание

Часто молодые казахстанцы стремятся открыть свой бизнес или путешествовать, на что требуются большие суммы денег. Однако без четкого финансового плана добиться этих целей будет сложнее.

Деньги. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Поэтому важно поставить цель и обозначить план ее достижения: точные сроки, нужная сумма и порядок накоплений. Это позволит приблизиться к реализации своих идей.

"Находясь в процессе накопления, избегайте режима тотальной экономии. Жить по возможностям – это правильный принцип.

Однако нельзя забывать и о том, что иногда нужно радовать и награждать себя. Заранее запланируйте расходы на развлечения, к примеру, поход в кино или в кафе, не выходя за рамки своего бюджета", – отмечается в источнике.

Желание быстро заработать

Из-за рекламы богатства и роскошной жизни молодые казахстанцы могут легко поддаться желанию быстро заработать. А это вызывает риски, связанные с попаданием в финансовые пирамиды и прочие непрозрачные схемы.

Их главное отличие – жертве предлагают высокий доход от вложений за короткое время.

"Не доверяйте предложениям, связанным с высоким заработком через посредничество, сверхдоходные онлайн-проекты или компаниям, которые обещают деньги за счет привлечения максимального количества людей или гарантируют возврат инвестиций.

Такие обещания могут давать только мошенники. Всегда перепроверяйте любую информацию и будьте максимально бдительны", – советуют в FinGramota.

Следует помнить, что все эти ошибки, допущенные в молодом возрасте, могут отразиться на дальнейшей жизни казахстанцев и их финансовой обеспеченности. Поэтому важно стараться избегать указанных рисков, осознавая свою ответственность за собственное будущее благополучие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017004-pochemu-kazahstanskaya-molodezh-ne-mozhet-nakopit-dengi-rasskazali-eksperty/