Ограничить выдачу микрокредитов молодым гражданам хотят в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане планируют ужесточить требования к выдаче микрокредитов казахстанцам, которым нет 21 года. О том, как это планируют сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

В некоторых случаях молодые казахстанцы, особенно если они еще не достигли 21 года, могут оказаться в тяжелой ситуации из-за оформленных кредитов и микрозаймов. Как правило, многие такие граждане еще не успели найти постоянную работу и им приходится "перебиваться" случайными заработками.

В такой ситуации бывает сложно обслуживать свои кредиты, и некоторые заемщики начинают допускать просрочки и скатываться в "долговую яму".

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка решили заняться этой проблемой и подготовили проект постановления, который ограничит выдачи микрозаймов этой категории населения. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту, все клиенты микрокредитных организаций должны будут документально подтверждать различные критерии для определения своего дохода. На данный момент можно просто предоставить информацию о своей зарплате, движении средств на картах и так далее. Доход может быть подтвержден на основании разных критериев.

При этом оценивать доходы казахстанцев, не достигших 21-летнего возраста, планируют исключительно на основании официальных доходов за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения за микрокредитом.

Другими словами, казахстанцы в возрасте до 21 года смогут оформить микрокредит только при наличии официального дохода, который должен быть подтвержден соответствующими документами.

Сейчас проект постановления находится на стадии обсуждения, которая продлится до 28 апреля текущего года. Это значит, что предложенные правила еще не вступили в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2017017-ogranichit-vydachu-mikrokreditov-molodym-grazhdanam-hotyat-v-kazahstane/