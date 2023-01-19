Миллиарды тенге потеряли казахстанцы в финансовых пирамидах в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Финансовая пирамида – один из способов мошенничества, из-за которого могут пострадать десятки или даже сотни людей. В 2022 году многие казахстанцы стали жертвами этих незаконных организаций. О том, какой урон нанесли им финансовые пирамиды, узнали журналисты NUR.KZ.

Мошенники всегда ищут новые способы завладеть чужими деньгами. Они придумывают уникальные схемы, разрабатывают фальшивые сайты и даже собственные "официальные" приложения. Таким способом они ежегодно обманывают казахстанцев на миллиарды тенге.

Однако среди многообразия способов обмана можно выделить отдельную категорию мошенников, которые предпочитают создавать целые организации – финансовые пирамиды. Они завлекают казахстанцев легким заработком и высокой доходностью от инвестиций, но на деле просто оставляют своих жертв ни с чем.

Государственные органы активно борются с такими мошенническими организациями. Например, недавно мы рассказывали о запуске нового сервиса, с помощью которого казахстанцы могут проверить любую компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Также активно ведутся работы по выявлению уже действующих организаций. В прошлом году были ликвидированы десятки финансовых пирамид. Однако, несмотря на эти очевидные успехи, может создаться впечатление, что мошеннических организаций меньше не становится.

Как отмечают аналитики портала Ranking.kz, всего за 11 месяцев 2022 года в стране было зарегистрировано 127 новых уголовных дел по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» и еще 230 дел уже находились в производстве.

Численность жертв в 2022 году составила 625 человек. Но это только те пострадавшие, которые написали заявление в полицию.

Сколько уголовных дел было зарегистрировано. Инфографика: ranking.kz

Общий ущерб, который нанесли мошенники казахстанцам в 2022 году, составил более 8,11 млрд тенге. Причем, как отмечают эксперты, в большинстве своем это были безвозвратные потери – удалось вернуть лишь 4% средств (около 325 млн тенге).

При этом в прошлые годы процент возврата не достигал и 1%. Так, в 2021 году из украденных у казахстанцев 33,3 млрд тенге удалось вернуть только 0,54%, а в 2020 году этот показатель и вовсе был равен 0,01%.

Какой ущерб нанесли финансовые пирамиды. Инфографика: ranking.kz

В 2022 году значительно уменьшилось общее количество уголовных дел, находящихся в производстве: с учетом незавершенных дел прошлых лет – 230, против 362 в аналогичном периоде 2021 года.

Это связано с тем, что в январе-ноябре 2021 года была очень высока доля уголовных дел (75,7%), которые дошли до своего финала – были либо переданы в суд, либо прекращены на разных основаниях. Соответственно, в 2022 год перешли лишь немногие дела.

Сколько уголовных дел завершилось. Инфографика: ranking.kz

За отчетный период 2022 года количество уголовных дел, которые разбирались в суде, было в два раза меньше, чем годом ранее: 92 против 229. А некоторые из оконченных дел длились не один год и в итоге преступники понесли свое наказание.

Как не попасть в финансовую пирамиду

Однако, даже несмотря на успехи правоохранительных органов, казахстанцам все равно следует быть более осторожными. Нужно помнить, что даже если мошенника посадят, а финансовую пирамиду ликвидируют, это не гарантирует того, что потерянные деньги в итоге вернутся хозяевам.

В связи с этим нужно помнить о простых мерах предосторожности, которые помогут не попасть в ловушку. Вот некоторые признаки, которыми могут обладать финансовые пирамиды:

организаторы гарантируют высокий доход – гораздо выше, чем можно заработать в среднем по рынку;

владельцы организации активно привлекают других людей и рекламируют себя в интернете;

организаторы обещают вознаграждение за привлечение новых клиентов;

клиентов просят заплатить вступительный взнос;

компания не может предоставить конкретной информации о своем финансовом положении;

отсутствует лицензия на привлечение денежных вкладов населения или на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Если организация обладает хотя бы некоторыми из указанных здесь признаками, это уже повод насторожиться. Также не стоит думать, что "получится вывести деньги до того, как пирамида рухнет". Нужно помнить, что единственная цель создания такой организации – обогатить своего создателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005985-milliardy-tenge-poteryali-kazahstantsy-v-finansovyh-piramidah-v-2022-godu/