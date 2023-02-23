Ипотека без первоначального взноса: какие программы доступны в 2023 году в Казахстане

Деньги и копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При отсутствии необходимой суммы денег для оформления ипотеки казахстанцы могут воспользоваться залогом в виде другого жилья. О том, какие программы доступны казахстанцам на этих условиях, выяснили журналисты NUR.KZ.

Первоначальный взнос обычно является обязательным требованием для оформления ипотеки.

Он выполняет роль гарантии платежеспособности заемщика, при этом снижая общую сумму займа для самого покупателя. Поэтому отменить первоначальный взнос нельзя, но иногда его можно заменить дополнительным залогом.

Условия в этом случае будут зависеть от конкретной ипотечной программы или требований банков второго уровня (БВУ). Как выяснилось, возможности казахстанцев в данной сфере ограничены.

Напомним, что в 2021 году была приостановлена ипотека "Орда".

Ипотека без "первоначалки" в БВУ

Среди обычных БВУ программу по выдаче ипотечного займа без первоначального взноса на момент написания материала поддерживает лишь несколько участников рынка.

Так, в банке ЦентрКредит предлагаются следующие условия для недвижимости, принимаемой в залог:

она не должна быть в залоге и может принадлежать третьим лицам;

право собственности не должно быть получено по договору дарения;

она не должна принадлежать на праве собственности несовершеннолетним лицам.

При этом может понадобиться привлечение гаранта, если залоговое жилье является собственностью третьих лиц. Заемщики могут получить ипотеку на сумму до 100 млн тенге и сроком до 15 лет, а годовая эффективная ставка вознаграждения составит от 18,7%.

Расчет стоимости ипотеки. Иллюстративное фото: freepik.com/osaba

Также использовать дополнительный залог вместо первоначального взноса можно в Halyk Bank.

Заем выдается на следующих условиях:

срок – до 20 лет;

сумма – будет зависеть от платежеспособности заемщика;

ГЭСВ – при займе с комиссиями составит от 20,4% для участников зарплатного проекта и 21,6% будет равна для остальных клиентов. А без комиссий – от 25%.

Можно приобрести строящееся жилье и даже земельные участки.

Так как условия кредитования и различных программ могут часто меняться, следует уточнить о наличии возможности замены первоначального взноса дополнительным залогом в интересующем вас банке.

Программы в Отбасы банке

Среди различных ипотечных программ, представленных на сайте банка, возможность предоставить вместо первоначального взноса другую недвижимость предполагает Online ипотека:

сумма займа – до 100 млн тенге ;

; срок – до 25 лет;

ГЭСВ – от 3,6%.

Казахстанцы могут в качестве залога использовать следующие виды жилья (как свое, так и залогодателя):

квартиры в многоквартирных домах, состоящих из двух и более квартир;

таунхаусы (блокированные жилые дома) с земельным участком;

коммерческую недвижимость (офисы, магазины, нескладские помещения) в Астане, Алматы, Шымкенте, Семее и областных центрах и площадью не более 500 квадратных метров;

индивидуальные жилые дома с земельным участком;

земельные участки, включая с улучшениями под строительство жилого дома (летней кухней, гаражом, сараем, баней и прочими хозяйственными постройками).

При этом даже можно использовать имущественное право (право требования) по договору долевого участия в жилищном строительстве как временный залог, который позже будет заменен приобретаемым жильем.

На момент написания материала удалось найти только эти программы ипотеки без первоначального взноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2010355-ipoteka-bez-pervonachalnogo-vznosa-kakie-programmy-dostupny-v-2023-godu-v-kazahstane/