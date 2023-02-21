На что казахстанцы берут кредиты, рассказали в Нацбанке

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Многие казахстанцы хотя бы раз в жизни оформляли кредит в банке. Берут займы на самые разные нужды: покупку квартиры, автомобиля или просто потребительский кредит. С какой целью люди это делают, рассказали в Национальном банке РК.

По последним данным, имеют действующие кредиты порядка 7 млн жителей Казахстана. Берут казахстанцы займы на разные цели. Так, по итогам 4 квартала 2022 года среди населения в первую очередь увеличился спрос на автокредиты.

Спрос на кредиты в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Количество заявок на получение автокредита за квартал увеличилось на 15%, до 499 тыс. заявок. При этом увеличилась и средняя сумма займа – на 10% за квартал. Как отмечают аналитики, количество заявок увеличилось в первую очередь за счет роста спроса на машины со вторичного рынка и работы программы льготного автокредитования в стране.

На этом фоне наблюдается сокращение спроса на ипотечные и потребительские займы. Одной из причин этому также может являться ужесточение условий в виде повышения процентных ставок.

Условия кредитования. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что снижение спроса на ипотеку происходит в первую очередь в крупных банках. Эксперты связывают это с реализацией спроса на ипотеку в предыдущие периоды.

На деле же количество заявок по ипотекам за квартал заметно выросло – сразу на 22%, до 224 тыс. заявок. Но рост в основном связан с одним банком, который упростил процедуру подачи заявок онлайн. В итоге у него количество заявок за один квартал увеличилось с 97 тыс. до 140 тыс. единиц.

Что касается потребительских кредитов, то снижение спроса на них связано в первую очередь с повышением процентных ставок в банках. Более того, ужесточились и требования к заемщикам – в итоге доля отказов по беззалоговым кредитам увеличилась с 61% до 65%, а по обеспеченным займам – с 31% до 43%.

Условия у потребительских кредитов. Инфографика: Национальный банк РК

При этом средний размер заявки в сегменте обеспеченного потребительского кредитования вырос на 16% и составил 15,8 млн. тенге, тогда как в беззалоговом снизился на 12% и составил 591 тыс. тенге.

В целом стоит отметить, что, несмотря на ужесточение условий по займам и увеличением занимаемых сумм в отдельных категориях кредитования, общий уровень закредитованности населения не является критичным.

Напомним, как недавно выяснили аналитики, за прошедший год качество кредитного портфеля практически не изменилось, а средняя сумма задолженности среди казахстанцев заметно уменьшилась – с 314 тыс. тенге до 246 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2010186-na-chto-kazahstantsy-berut-kredity-rasskazali-v-natsbanke/