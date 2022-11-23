Зарплата "среднего" казахстанца превысила 200 тыс. тенге в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе со средней номинальной заработной платой раз в год в Казахстане определяют модальную и медианную. Эти данные показывают доходы казахстанцев немного с другой стороны. Какие зарплаты были зафиксированы в 2022 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Среднемесячная номинальная зарплата

Во втором квартале текущего года среднемесячная номинальная (до вычета налогов и взносов) заработная плата в Казахстане составила 312 011 тенге.

Но этот показатель определяется без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, работники которых могут получать более низкие зарплаты.

Среди сотрудников всех предприятий в Казахстане, в том числе и малых, среднемесячная номинальная зарплата, по данным Бюро национальной статистики (БНС), в тот же период составила 287 120 тенге.

Отметим, что среднюю зарплату определяют, разделив общую сумму окладов всех работающих казахстанцев на их количество. То есть в расчет идут как работники, получающие минимальную зарплату, так и специалисты с самыми большими окладами.

С другой стороны взглянуть на зарплаты казахстанцев можно с помощью информации об их медианном и модальном размерах. Они демонстрируют более реальные данные о доходах большинства наемных работников.

Зарплата "среднего" казахстанца

Например, медианную зарплату получает казахстанец, расположившийся в середине условного ряда работающих граждан, выстроенных по размерам начисленной заработной платы. То есть одна половина наемных работников страны получает меньше него, а другая - больше.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно ежегодному отчету Бюро национальной статистики, в 2022 году зарплата "среднего" казахстанца составила 204 149 тенге. При ее определении опять же не учитывались малые предприятия.

По сравнению с показателями 2021 года, также указанными в данной статистике, медианная зарплата выросла на 23,1% со 165 816 тенге. В 2020 году она составляла 142 718 тенге.

Зарплата большинства казахстанцев

И еще один более приближенный к реальности показатель – модальный размер заработной платы. Это наиболее часто встречающаяся начисленная зарплата среди казахстанских работников, не считая сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Самая частая зарплата при этом в разы меньше всех вышеперечисленных. Согласно ежегодному отчету БНС, в 2022 году она равна 68 565 тенге, то есть чуть выше минимальной заработной платы.

В предыдущем 2021 году модальная зарплата составляла 57 923 тенге, а в 2020 году - 57 870 тенге.

Отметим, что данные о медианном и модальном размерах заработных плат казахстанских наемных работников в очередном отчете Бюро национальной статистики были пересчитаны.

Согласно информации, опубликованной в прошлом году, на тот момент медианная зарплата была равна 157 863 тенге, а модальная - 173 249 тенге. Эти показатели были рассчитаны на основе зарплат казахстанских работников, полностью отработавших весь апрель 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998593-zarplata-srednego-kazahstantsa-prevysila-200-tys-tenge-v-2022-godu/