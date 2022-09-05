Кого коснется повышение минимальной заработной платы в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы в Казахстане вырастет до 70 000 тенге. Кого именно коснется повышение МЗП, объясняется на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Об увеличении размера МЗП сообщил президент в своем последнем послании народу. Тогда он подчеркнул, что это позволит повысить доходы 1,8 млн казахстанцев.

Как уточняют в Минтруда, в соответствии с Трудовым кодексом, работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.

"Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, в первую очередь, повышение минимальной зарплаты коснется "низкооплачиваемых" работников.

"Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", – добавили в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что правительству поручено также внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

В Минтруда уже приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вырастет и базовая пенсия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1986163-kogo-kosnetsya-povyshenie-minimalnoy-zarabotnoy-platy-v-kazahstane/