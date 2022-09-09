У кого в Казахстане самые маленькие зарплаты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Размер зарплаты в Казахстане может сильно отличаться в зависимости от сектора экономики. Где получают больше всего, а кому работодатели готовы платить минимум, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане во втором квартале 2022 года средняя зарплата достигла 312 тыс. тенге. Однако это не значит, что везде получают такую сумму. Это размер номинальной заработной платы, то есть до всех налоговых вычетов и отчислений. На руки, как правило, казахстанцы получают значительно меньше.

Размер зарплаты также может сильно отличаться от сферы деятельности. Так, например, в июле текущего года размер зарплат, которые предлагали работодатели, начинались от 60 455 тенге и превышали три миллиона тенге.

Август, по данным аналитиков портала по поиску работы HeadHunter, внес заметные коррективы.

Максимальный размер зарплат заметно снизился

Первое заметное отличие августовских зарплат от июльских заключается в максимальном размере оклада – он заметно снизился. Если раньше максимальная зарплата, на которую могли рассчитывать руководители компаний, генеральные директоры и другие представители высшего менеджмента, составляла 3 023 379 тенге в месяц, то в августе она упала на 10% и теперь лишь слегка превышает 2 млн тенге.

Изменилась и минимальная зарплата в этом секторе – правда, незначительно: в июле минимальный оклад составлял 151 167 тенге, а в августе – 150 456 тенге.

Но сильнее всего просел в августе страховой сектор – здесь зарплаты, которые обещают работодатели, за месяц упали на 30%:

максимальная зарплата – 350 тыс. тенге против 2,4 млн тенге в июле;

против 2,4 млн тенге в июле; минимальная – 70 тыс. тенге против 113 тыс. тенге в июле;

против 113 тыс. тенге в июле; средняя зарплата – 203 тыс. тенге против 291 тыс. тенге;

против 291 тыс. тенге; медианная – 195 тыс. тенге против 202 тыс. тенге.

Помимо этого, за месяц зарплаты упали в банковском секторе (на 17%), в сфере маркетинга, рекламы и PR (на 6%), в юридической и информационных сферах (на 2% в каждой) и в туристической отрасли (на 1%).

Инфографика: hh.kz

Впрочем, есть сферы экономики, которые избежали снижения. Так, например, обещанные зарплаты казахстанцам, работающим в добывающем секторе, в августе выросли на 17%. Если в июле средняя зарплата составляла около 406 тыс. тенге, то месяц спустя она достигла 477 тыс. тенге.

Где самые маленькие зарплаты в Казахстане

Меньше всего по-прежнему работодатели готовы платить казахстанцам работающим в трех сферах:

административный персонал – средняя зарплата около 197 тыс. тенге ;

; безопасность – 183 тыс. тенге ;

; домашний персонал – 158 тыс. тенге.

Причем минимальные зарплаты во всех трех секторах не достигают и 80 тыс. тенге.

Впрочем, если считать маленькими те зарплаты, которые меньше средней по стране, то есть 312 тыс. тенге, то окажется, что только пять секторов экономики превышают этот показатель:

консультирование – средняя зарплата 598 тыс. тенге;

высший менеджмент – 540 тыс. тенге;

добыча сырья – 477 тыс. тенге;

информационные технологии – 396 тыс. тенге;

строительство, недвижимость – 343 тыс. тенге.

В остальных сферах деятельности средние размеры зарплат в августе не достигли и 300 тыс. тенге. Стоит также отметить, что наблюдается различие между официальной средней зарплатой в сфере образования (294 тыс. тенге в 2022 году) и той, что предлагают работодатели (лишь 229 тыс. тенге).

Впрочем, данная ситуация также подтверждается и рейтингом стран мира по размеру "чистых" зарплат – там Казахстан оказался почти в самом конце, заняв 78 место среди 105 участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987007-u-kogo-v-kazahstane-samye-malenkie-zarplaty/