Оплачивать 7% от ставки по ипотеке за счет государства предложили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Субсидировать рыночную ипотеку для казахстанцев предложили сегодня на заседании правительства. Речь идет о покрытии государством 7% от ставки вознаграждения по ипотеке в банках второго уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев, из-за повышения порога минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений на жилье и завершения программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворение спроса на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или порядка 35 000 квартир.

Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке в банках второго уровня.

"По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов предлагаются следующие базовые условия:

первоначальный взнос – от 20%;

срок кредитования – до 20 лет;

максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;

обязательное подтверждение платежеспособности.

Субсидированию подлежат 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%.

Банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией КЖК (Казахстанская жилищная компания – прим. ред.)", – сообщил Шарлапаев.

Он добавил, что в случае одобрения этого предложения КЖК будет готова незамедлительно запустить данную программу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976997-oplachivat-7-ot-stavki-po-ipoteke-za-schet-gosudarstva-predlagayut-v-kazahstane/