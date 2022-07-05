Оплачивать 7% от ставки по ипотеке за счет государства предложили в Казахстане
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Субсидировать рыночную ипотеку для казахстанцев предложили сегодня на заседании правительства. Речь идет о покрытии государством 7% от ставки вознаграждения по ипотеке в банках второго уровня, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметил председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев, из-за повышения порога минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений на жилье и завершения программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворение спроса на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или порядка 35 000 квартир.
Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке в банках второго уровня.
"По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов предлагаются следующие базовые условия:
- первоначальный взнос – от 20%;
- срок кредитования – до 20 лет;
- максимальная сумма займа – до 35 млн тенге;
- обязательное подтверждение платежеспособности.
Субсидированию подлежат 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%.
Банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией КЖК (Казахстанская жилищная компания – прим. ред.)", – сообщил Шарлапаев.
Он добавил, что в случае одобрения этого предложения КЖК будет готова незамедлительно запустить данную программу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976997-oplachivat-7-ot-stavki-po-ipoteke-za-schet-gosudarstva-predlagayut-v-kazahstane/