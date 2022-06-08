Как изменилась стоимость жилья в Казахстане

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Цены на жилье в Казахстане продолжают расти. В мае случилось очередное подорожание и без того дорогих квадратных метров. О том, где сильнее подорожала жилплощадь, читайте в материале NUR.KZ.

Не каждая семья может себе позволить покупку собственного жилья. И без того высокие цены на него продолжают расти. С мая 2021 года по май 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась сразу на 27,9%, на первичном рынке – на 19,3%.

На данный момент, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане стоит 419 277 тенге, у "вторички" цена значительно выше – 463 764 тенге за квадратный метр.

О том, что могло повлиять на формирование таких высоких цен, мы писали здесь.

Если рассматривать цены по регионам, то самое дорогое жилье будет в столице. Там за один квадратный метр в новостройке просят 545 435 тенге, а на вторичном рынке – 636 609 тенге.

Второе место по дороговизне занял Алматы: 450 201 тенге за квадратный метр в новостройке и 481 610 тенге – на "вторичке".

Источник: Бюро национальной статистики

В Таразе, судя по данным, самые низкие цены на новостройки – всего 160 тысяч за квадратный метр. А вот самые низкие цены на вторичном рынке в Актобе – 248 554 тенге за квадратный метр.

Судя по всему, недавний спад цен на вторичное жилье не продлился долго и в дальнейшем цены не только вернутся к показателям до спада, но и станут еще выше.

Цены на новостройки за месяц выросли в следующих городах:

Актобе – на 11,7%;

Актау – на 6,3%;

Нур-Султан – на 2,6%;

Уральск – на 1,4%;

Костанай – на 0,6%;

Алматы – на 0,4%.

В мае также выросли цены и на вторичное жилье в следующих городах:

Усть-Каменогорск – на 6,8%;

Кызылорда – на 6,6%;

Актау – на 6,4%.

Талдыкорган – на 5,5%;

Петропавловск – на 3,8%;

Кокшетау – на 3,5%;

Семей – на 2,9%;

Шымкент – на 1,9%;

Тараз – на 1,9%;

Нур-Султан – на 0,9%;

Уральск – на 0,8%;

Костанай – на 0,4%;

Алматы – 0,1%;

Павлодар оказался единственным городом, в котором цены на "вторичку" не только не выросли, но и даже немного упали – на 0,3%.

На фоне роста цен на жилье, растет и стоимость арендной платы. Средняя стоимость аренды варьируется в районе 3 606 тенге за квадратный метр. По сравнению с апрелем, цены выросли на 1,3%.

Рост цен делает практически невозможным для многих казахстанских семей покупку жилья. В таких условиях одним из немногих вариантов остается ипотека. Обо всех предложениях, которые сейчас есть на рынке, мы писали здесь.

А еще в Казахстане планируют запустить "зеленую ипотеку", у которой будет пониженная процентная ставка. Об этой льготной программе мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973202-kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-kazahstane/