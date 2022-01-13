На сколько выросла стоимость жилья за прошедший год в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цены на рынке жилья последние два года менялись неравномерно. Когда сильнее всего выросла стоимость разных видов жилой недвижимости, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за год (с декабря 2020-го по декабрь 2021 года) повысились цены:

перепродажи благоустроенного жилья - на 24,3%, до 290 042 тенге за квадратный метр;

до за квадратный метр; продажи нового жилья - на 16,6%, до 361 269 тенге;

до аренды за благоустроенное жилье - на 17,5%, до 1 928 тенге.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

За последние восемь лет цены на покупку и аренду жилья менялись неравномерно. Самое значительное повышение его стоимости за это время было зафиксировано в 2021 году, а снижение наблюдалось лишь в 2016 году, для вторичного жилья - еще и в 2017-м.

При этом стоимость квартир в новостройках также значительно повышалась в 2014 и 2015 годах, а на вторичном рынке - в 2013, 2014 и в 2020 годах.

Аренда уверенно росла в 2013 и 2014 годах, последние пять лет она также стабильно повышается.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Если сравнивать изменение стоимости нового и благоустроенного жилья за 2020 и 2021 год помесячно, получается следующая картина:

новое жилье

Рост стоимости квартир в новостройках с начала 2020 года снизился и весь год оставался практически на одном уровне, за исключением сентября, когда цены увеличились на 1,2% к предыдущему месяцу.

С начала 2021 года повышение цен проходило волнообразно, сильнее всего оно было заметно в январе - 3%, мае - 2,6%, октябре - 1,9%, и декабре - 1,8%.

вторичное жилье

Месячный рост цен перепродажи благоустроенного жилья практически весь 2020 год был выше, чем нового. В последние три месяца года были зафиксированы самые высокие его показатели - 1,5%, 1,6% и 1,8%.

А в январе 2021 года рост стоимости вторичного жилья побил все рекорды - 5% за один месяц. После этого, постепенно падая, к маю он вернулся к уровню 2020 года. В декабре опять было отмечено увеличение стоимости квартир на вторичном рынке на 2,7% по отношению к предыдущему месяцу.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Напомним, что рост цен специалисты связывают с подорожанием строительных материалов, повышенным спросом казахстанцев на жилье, льготными ипотечными программами и другими факторами.

Ранее мы также рассказывали о том, что за одиннадцать месяцев 2021 года количество сделок-купли продажи резко возросло по отношению к прошлому году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950783-na-skolko-vyrosla-stoimost-zhilya-za-proshedshiy-god-v-kazahstane/