Когда казахстанцы смогут подать заявку на субсидирование арендного жилья

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В стране продолжают расти цены на покупку жилья. Вместе с этим подорожала и аренда. Сейчас не каждый казахстанец сможет осилить установленные арендодателями цены, однако на помощь может прийти новая программа субсидирования. Что она из себя представляет и кто ею сможет воспользоваться, узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в 2022 году затронула все сферы экономики страны. Не обошла она и жилой сектор. С начала года цены на жилье продолжают расти и в марте они уже показали рост на 5,5%. Вслед за ценами на покупку жилья начала расти и стоимость его аренды - на 3,5% за месяц.

В таких условиях многим казахстанцам становится не по карману снимать благоустроенное жилье, поэтому "Отбасы банк" запускает новую программу по субсидированию арендного жилья. Оформить заявку на субсидирование аренды можно будет на официальном сайте банка.

Функция будет доступна в мае 2022 года. Вместе с тем уже 17 тысяч претендентов получили SMS от банка с приглашением принять участие в тестировании программы. Для этого в течение апреля они должны будут подать заявку и получить одобрение в режиме онлайн. Сделать это нужно на портале otbasybank.kz в разделе «Субсидирование аренды».

Как предупреждают IT-специалисты, при подаче первых заявлений возможны непредвиденные ошибки, которые оперативно будут исправляться. "Отбасы банк" просит отнестись к этому с пониманием.

На реализацию данной программы было выделено 50 млрд тенге. Из них 40 млрд тенге предусматриваются из республиканского бюджета и 10 млрд тенге в совокупности выделят местные акиматы. Всего программа должна охватить примерно 70 тысяч человек.

Кто может воспользоваться программой

Программа субсидирования аренды направлена в первую очередь на социально уязвимые слои населения, в которые входят:

инвалиды первой и второй групп;

семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

В программе также есть пункт, который касается зарплат. Указывается, что среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать один прожиточный минимум на каждого человека. В 2022 году эта сумма равна 36 018 тенге.

У программы есть еще одно требование. Чтобы получить субсидирование, необходимо стать клиентом банка и открыть в нем депозитный счет. Поданное через официальный сайт заявление нужно будет подписать электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и дать разрешение на сбор и обработку персональных данных.

На каких условиях работает программа

В банке отмечают, что никаких особых условий к жилью у них нет. Участник программы должен будет сам найти арендуемое жилье. Затем уже хозяин жилья должен будет предоставить банку кадастровый номер квартиры, двадцатизначный счет, на который будет зачисляться оплата, а также разрешить сбор и обработку персональных данных.

После этого система сформирует договор аренды и предложит обоим участникам подписать его с помощью ЭЦП. Арендатору останется только заплатить госпошлину в размере 4 810 тенге. С этого момента участник программы должен будет оплачивать лишь 50% от стоимости аренды, другую половину будет компенсировать банк за счет выделенных из бюджета средств.

Как уточняют в банке, получателей субсидий будут ежегодно проверять на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. Договор аренды можно будет расторгнуть и заключить новый.

В условиях указано, что снимать жилье у родственников, бывших супругов и у родственников супругов нельзя. Также в программе есть четкий запрет на пересдачу жилья другим лицам. Сотрудники акимата будут проводить проверку арендного жилья и тех, кто там живет. Проверять соблюдение всех условий будут как минимум раз в квартал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1965592-kogda-kazahstantsy-smogut-podat-zayavku-na-subsidirovanie-arendnogo-zhilya/