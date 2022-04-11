Цены на жилье в Казахстане выросли еще больше

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Последние годы цены на жилье постоянно растут. Март 2022 года не стал исключением: подорожание произошло и в сегменте вторичного жилья, и в новостройках. Не стала исключением и арендная плата. Как сильно изменились цены на недвижимость, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, за год цены на квартиры со вторичного рынка повысились на 27,7%, а в новостройках этот показатель составил 20,3%. Но рост цен, который, как считают эксперты, будет еще какое-то время продолжаться по инерции, не помешал казахстанцам массово скупать жилье и показать в марте увеличение количества сделок купли-продажи на 45,6%.

Повышение арендной платы тоже не заставило себя ждать. Март 2022 года, по сравнению с мартом 2021 года, показал рост цен на 22,5%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, цены выросли не только в сравнении с прошлым годом. Март в целом стал дороже предыдущего месяца. В первый месяц весны темпы роста цен на новое жилье показали ускорение на 5,5%. Для сравнения, февраль 2022 года показывал прирост всего в 0,4%.

Испытал повышение цен и рынок вторичного жилья. За месяц подорожание составило 4,6%. Однако, в отличие от показателей первичного рынка, здесь наблюдается замедление роста цен, ведь в феврале 2022 года прирост составлял 5,5%.

Вслед за ценами на новостройки и вторичку, в марте 2022 года поднялась и арендная плата на съемное жилье. Здесь, как и на новое жилье, март показал заметный рост цен по сравнению с февралем - 3,5% против 0,6%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Данные довольно точны, ведь средние показатели строятся не на гипотетических ценах на жилье, а на фактических. Как уточняет директор Департамента статистики цен Бюро национальной статистики АСПР РК Куанышбек Жакыпбекулы, индексы цен формируются на основе выборочного наблюдения по областным центрам и крупным городам.

Информация по ценам берется непосредственно у организаций, которые занимаются продажей жилья. А вот при составлении средней цены арендной платы цифры берутся не из официальных отчетов организаций, а при мониторинге частных объявлений. Таким образом можно увидеть максимально объективную картину состояния рынка жилья Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964368-tseny-na-zhile-v-kazahstane-vyrosli-esche-bolshe/