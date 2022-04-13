Сколько денег выделило государство на поддержку многодетных семей в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 2020 года каждая многодетная семья в Казахстане, независимо от уровня дохода, может рассчитывать на получение государственных пособий. Сколько казахстанских семей получает такие выплаты и как они рассчитываются, узнали журналисты NUR.KZ.

Все казахстанские семьи, в которых родился ребенок, могут рассчитывать на единовременные выплаты со стороны государства.

За первых трех детей казахстанцы могут получить 116 394 тенге на каждого. За рождение четвертого, пятого и последующих детей сумма становится выше - 192 969 тенге.

После того, как казахстанка родит четвертого ребенка, ее семья считается многодетной, а значит ей полагается выплата государственного пособия. Министерство труда и социальной защиты населения РК отчиталось о проделанной в этом направлении работе.

Кто может рассчитывать на получение пособий

Каждой многодетной семье в Казахстане полагаются государственные пособия. Сумма, которую получит семья при его выплате, зависит от общего количества детей. С учетом месячного расчетного показателя (МРП) в 2022 году, который пока равен 3069 тенге, суммы выплат будут следующими:

Четыре ребенка - 16,03 МРП, или 49 100 тенге;

МРП, или тенге; Пять детей - 20,04 МРП, или 61 383 тенге;

МРП, или тенге; Шесть детей - 24,05 МРП, или 73 666 тенге;

МРП, или тенге; Семь детей - 28,06 МРП, или 85 948 тенге;

МРП, или тенге; Семьи, где восемь или более детей, получают от государства по 12 252 тенге на ребенка. Например, на девять детей семья получит 110 268 тенге, а на шестнадцать - 196 032 тенге.

Сколько казахстанских семей получает пособия

На начало 2022 года выплатами пособия по многодетности охвачено в среднем 493,1 тысячи семей на общую сумму 82,2 млрд тенге.

Март этого года показал, что количество семей, получающих пособие, несколько выше - 499,3 тысячи. Им за месяц государство выделило 27,8 млрд тенге.

Как отмечают в Минтруда, на данное государственное пособие могут расчитывать многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие не зависит от дохода семьи.

Помощь от государства на этом не заканчивается. Если до рождения ребенка казахстанка работала, ей полагается единовременная выплата в связи с родами, а после нее - еще и ежемесячные соцвыплаты по уходу за ребенком.

Стоит отметить, что соцвыплаты зависят уже не от МРП, а от среднемесячной зарплаты родительницы, на основе которой работодатель рассчитывал и перечислял социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. То есть, чем больше зарплата была у казахстанки до беременности, тем больше будут суммы выплат по уходу за ребенком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1964765-skolko-deneg-vydelilo-gosudarstvo-na-podderzhku-mnogodetnyh-semey-v-kazahstane/