В каком регионе Казахстана самые высокие зарплаты по итогам 2021 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Среднемесячная заработная плата в Казахстане плавно увеличивалась во втором полугодии 2021 года. Сколько денег получали работники в последние месяцы прошлого года, и в каких отраслях и регионах платили больше всего, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили, что в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге.

Отметим, что данная статистика не учитывает доходы сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Напомним, что в третьем квартале среднемесячная зарплата была на уровне 243 700 тенге.

Индекс номинальной заработной платы (количество денег) к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной (количество товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги) – 108,7%. То есть, количество получаемых денег увеличилось в среднем на 18,2% относительно прошлого периода, а их стоимость с учетом инфляции - в среднем на 8,7%.

В каких отраслях самая высокая и самая низкая оплата труда

Самая высокая номинальная заработная плата была зафиксирована:

в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 546,4 тыс. тенге (в 2 раза выше среднереспубликанского уровня);

(в 2 раза выше среднереспубликанского уровня); в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза);

(в 1,9 раза); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 442 тыс. тенге (в 1,6 раза);

(в 1,6 раза); в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза).

Самые низкие уровни заработных плат были отмечены в таких отраслях, как:

сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также водоснабжение – в среднем 167,3 тыс. тенге;

канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.

Оплата труда в этих сферах находится ниже среднего уровня по стране в 1,6 раза.

Какие зарплаты получают в регионах

Если сравнить среднемесячные номинальные заработные платы, которые платили в конце прошлого года в регионах, то самые высокие цифры окажутся в Атырауской области (420,4 тыс. тенге).

В столице уровень среднемесячной зарплаты (391,4 тыс. тенге) тоже выше, чем по стране. В Мангистауской области средняя оплата труда составляет 382,4 тыс. тенге, а в Алматы - 329,1 тыс. тенге.

В остальных регионах номинальные зарплаты ниже среднереспубликанского уровня. Самая низкая из них зафиксирована в Северо-Казахстанской области (203 тыс. тенге), ее значение ниже среднего уровня по стране на 26,3%.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Напоминаем, что проводить ежегодную индексацию заработной платы с учетом уровня инфляции обязали работодателей агропромышленного комплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1954338-v-kakom-regione-kazahstana-samye-vysokie-zarplaty-po-itogam-2021-goda/