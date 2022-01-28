В какой сфере работодателей обяжут ежегодно повышать заработную плату в Казахстане

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В Казахстане было принято дополнительное соглашение, согласно которому работодатели агропромышленного комплекса (АПК) страны будут обязаны ежегодно повышать оклады своих работников с учетом уровня инфляции. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Министерства сельского хозяйства РК, ведомством было заключено дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению в агропромышленном комплексе на 2021-2023 годы с общественным объединением «Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства» и отраслевыми объединениями работодателей в АПК.

Изложенные в новом документе изменения и дополнения направлены на поддержку работников АПК, установление справедливых социально-трудовых отношений, расширение занятости и рост производительности труда. Также они способствуют целям и задачам Национального проекта по развитию АПК на 2021-2025 годы.

Допсоглашение устанавливает обязанность работодателя ежегодно проводить индексацию заработной платы с учетом уровня инфляции, а также установить минимальный размер месячной ставки (оклада) работника агропромышленного комплекса с повышающим коэффициентом.

К тому же, работодатель будет выделять средства от фонда оплаты труда профсоюзу предприятия на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных работ.

Напоминаем, что количество индивидуальных предпринимателей в сфера АПК на 1 января текущего года сократилось впервые с 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953429-v-kakoy-sfere-rabotodateley-obyazuyut-ezhegodno-povyshat-zarabotnuyu-platu-v-kazahstane/