Зарплаты у мужчин в Казахстане на 22% больше, чем у женщин

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В одних и тех же отраслях оплата труда мужчин и женщин существенно отличается в пользу сильного пола. Проведенные исследования говорят о том, что уровень гендерного равенства в Казахстане постепенно снижается. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Заработные платы мужчин в Казахстане на 21,7% больше, чем зарплаты женщин в тех же сферах - такой вывод сделали специалисты мониторингового агентства EnergyProm.

В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата женщин в стране составляла 202,3 тыс. тенге, а у мужчин этот показатель достиг 246,3 тыс. тенге.

Подобный разрыв в оплате труда для мужчин и для женщин, по мнению аналитиков, говорит о существующем гендерном неравенстве.

В отрасли рыболовства и аквакультуры разрыв между заработными платами мужчин и женщин составил 70,7%. Разница в 50,3% зафиксирована в оказании услуг по проживанию и питанию. За ними следует финансовая отрасль и страхование с отрывом мужских зарплат в 46,6%.

Осуществляя деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания, мужчины получают оплату труда на 31,2% больше, чем женщины. По статистике, в наиболее высокооплачиваемой горнодобывающей промышленности, мужчинам также платят на 27,2% больше.

В целом, во всех отраслях, кроме образования (-9,7%) и операций с недвижимостью (-7,3%), есть разница в оплате труда в пользу мужчин.

Инфографика: EnergyProm

По результатам проведения глобального рейтинга гендерного равенства, Казахстан в 2021 году занял 80 место из 156, за год потеряв сразу 8 позиций.

Выше нашей республики в рейтинге оказались в основном европейские страны. Первые пять мест заняли Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция и Ирландия соответственно.

Из числа постсоветских стран недалеко расположилась Украина - 74-е место, Беларусь заняла 33-е место, Молдова же оказалась на 28-м месте.

Азербайджан занял 100-е место, еще ниже в рейтинге гендерного равенства оказалась Армения - 114-е место. Таджикистан на 125-м месте, у Афганистана - последнее, 156-е место.

По уровню гендерного равенства Казахстан вместе с соседней Россией (81-е место) пока держатся между Таиландом и Танзанией - 79-е и 82-е места соответственно.

Тем временем вопросы гендерного равенства — одна из целей устойчивого развития, достижение которых обязательно для всех стран-членов ООН.

Инфографика: EnergyProm

Отметим, что в шести регионах Казахстана женщины все же зарабатывают больше, чем мужчины, а именно женская медианная зарплата выше мужской в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946987-mezhdu-tailandom-i-tanzaniey-gendernoe-neravenstvo-rastet-v-kazahstane/