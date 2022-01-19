Как изменился размер минимальной зарплаты в Казахстане и мире в 2022 году

Иллюстративное фото: Pixabay

Уровень минимальной оплаты труда в каждой стране сильно отличается. Хватает ли местному населению этих денег для обеспечения минимального комфорта, читайте в материале NUR.KZ.

Аналитики портала Picodi.com проверили и сравнили, как изменился размер минимальной зарплаты в 64 странах мира, и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить минимальный комфорт для жизни в этих странах.

В исследовании участвовали страны Европы, Америки, Африки, Азии и Австралия. Учитывалась при этом заработная плата, полученная "на руки".

Так как налогообложение в каждой стране различается, между начисленной зарплатой и в итоге полученными деньгами разница может достигать десятка процентов (в Казахстане это 12,2%). При этом в некоторых странах минимальная оплата труда не облагается подоходным налогом.

Такие страны, как Швейцария, Италия, Сингапур и страны Северной Европы не вошли в исследование по причине того, что заработные платы там устанавливаются профсоюзами и как таковой минимальной зарплаты, установленной законом, у них нет.

Для стран, где минимальная заработная плата варьируется в зависимости от региона, было рассчитано и использовано среднее арифметическое значение. А сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

Инфографика: picodi.com

В таких странах, как Армения, Гонконг, Израиль, Малайзия, Нигерия, Перу, Филиппины, Таиланд и Вьетнам, минимальная оплата труда осталась на уровне прошлого года. В Словении на момент проведения исследования размер выплат не был окончательно утвержден.

Самый высокий рост оплаты труда в этом году произошел в Черногории. Она выросла на 102,7% (265$ до 514$ на руки). В Аргентине минимальную оплату труда с начала года подняли на 55,4%, в Турции - на 50,5%.

В Казахстане (4-е место рейтинга) минимальная оплата труда с учетом пенсионного взноса и других обязательных платежей выросла на 40,9% - с 37 400 тенге до 52 701 тенге "на руки".

В России "минималка" с 2022 года увеличилась на 8,6% (24-е место рейтинга), в Узбекистане - на 21% (7-е место), Азербайджане - на 16,3% (9-е место), а в Беларуси - на 14,3% (13-е место).

Какие продукты можно купить на минимальную зарплату в Казахстане

Теперь узнаем, какие продукты питания можно позволить себе купить на минимальную заработную плату. Для этих целей была создана условная продуктовая корзина, в которую вошли:

молоко (10 литров) — 3 310 тенге;

хлеб (10 буханок) — 1 430 тенге;

рис (1,5 кг) — 510 тенге;

яйца (20 шт.) — 820 тенге;

сыр (1 кг) — 2 530 тенге;

мясо (6 кг) — 11 770 тенге;

фрукты (6 кг) — 3 660 тенге;

овощи (8 кг) — 2 430 тенге.

Составляющие такой корзины не содержат изысков, но способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека. А указанные объемы рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания.

Общая стоимость перечисленных продуктов питания составила 26 460 тенге. К слову, такой продуктовый набор подорожал на 4,6% по сравнению с началом 2021 года.

На покупку этой минимальной продуктовой корзины в наступившем году в Казахстане уйдет 50,2% от минимальной оплаты труда после вычета всех налогов. В 2021 году для покупки такого скудного набора продуктов уходило 67,6% минимальной зарплаты. В таком случае можно говорить о превышении роста зарплаты над ростом цен.

Инфографика: picodi.com

Соотношение продуктовой корзины к "минималке" в каждой стране

Не будем забывать, что у каждого человека есть свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания, и от отдельной семьи. Но для наглядности картины сравним стоимость одних и тех же продуктов питания с минимальной зарплатой в разных странах.

Верхние места в составленном рейтинге были отданы Англии, Ирландии и Австралии, потому как соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

По странам СНГ ситуация следующая: Украина на 47 месте - там базовая продуктовая корзина к "минималке" составляет 36%, в Азербайджане этот показатель составляет 40,7% (52-е место), Беларусь на 54 месте с 42,6%, Россия - на 55-м месте с 45,9%, Казахстан занял 56-е место с результатом 50,2%, Армения - на 62-м месте с 71%.

На предпоследней строчке оказался Узбекистан. Там, чтобы купить скудный набор вышеперечисленных продуктов, нужно потратить практически всю минимальную заработную плату (98,3%).

Последнее место досталось Нигерии, где минимальной заработной платы не хватит даже на указанный выше базовый набор продуктов.

Инфографика: picodi.com

Напомним, что доходы казахстанских семей складываются из разных источников, не только зарплат, но и пенсий, пособий, материальной помощи, дохода от собственности и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951755-kak-izmenilsya-razmer-minimalnoy-zarplaty-v-kazahstane-i-mire-v-2022-godu/