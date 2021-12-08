Какие виды деятельности самые низкооплачиваемые в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

Доходы работников в сфере искусства, развлечений и отдыха, начиная с 2020 года неравномерно снижаются. В четвертом квартале последних двух лет они достигали пика своего роста, после чего опять уходили вниз. В материале NUR.KZ представлен обзор зарплат этой сферы за третий квартал текущего года.

Согласно информации мониторингового агентства Finprom, сфера искусства, развлечений и отдыха является самой низкооплачиваемой в Казахстане.

Напомним, что к этой сфере относятся:

деятельность в области искусства, творчества и развлечений,

деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений,

деятельность библиотек, музеев, архивов и других учреждений культурного обслуживания,

деятельность по организации азартных игр и заключению пари.

Среднемесячная номинальная зарплата в этом секторе экономики в третьем квартале 2021 года составляла 162 600 тенге, что на треть ниже средней оплаты по стране. Средняя зарплата по Казахстану за этот период составляет 243 700 тенге.

По отношению ко второму кварталу зарплаты в сфере искусства выросли на 1,7%, а по республике показатель сократился сразу на 5,1%. Нынешняя заработная плата в этой сфере даже не вернулась к показателям четвертого квартала предкризисного 2019 года.

Инфографика: Finprom

Уменьшилась не только средняя номинальная заработная плата, но и численность работников в сфере искусства, развлечений и отдыха. На конец третьего квартала 2021 года их списочная численность составила всего 69 900 человек, это на 3,2% меньше, чем в прошлом квартале, и на 0,3% меньше, чем в прошлом году.

Фактическая численность — 66 700 человек, что на 4% меньше, чем в предыдущем квартале.

Инфографика: Finprom

Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений с января по сентябрь 2021 года составил 33,2 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, это на 9,7% больше, на на 16,4% меньше, чем в 2019 году.

Инфографика: Finprom

Напомним, что с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 42 500 тенге до 60 000 тенге, тем самым рост составит 41%.

С 2022 года Минтруда обещают увеличивать заработные платы архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других работников. Их общее количество составляет порядка 588 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1945924-kakie-vidy-deyatelnosti-samye-nizkooplachivaemye-v-kazahstane/