Какие вакансии самые высокооплачиваемые на казахстанской бирже труда

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В декабре 2021 года на казахстанской бирже труда было размещено значительно меньше вакансий и резюме, чем месяцем ранее. Как распределились спрос и предложение, какие профессии были самые востребованные, а какие самые высокооплачиваемые, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в декабре 2021 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 88,7 тыс. вакансий и 21,2 тыс. резюме. В сравнении с предыдущим месяцем их количество снизилось на 17% и 40% соответственно. Напомним, что спад деловой активности наблюдался и в ноябре 2021 года.

Как отмечают специалисты Центра развития ресурсов, это связано с тем, что конец года сопровождается праздничными днями, закрытием проектов, отчетами и необходимостью завершить все дела, как для работодателей, так и для соискателей.

Кроме того, стоит учитывать сезонность деловой активности на рынке труда. Наибольшее количество вакансий обычно публикуется в феврале-марте и сентябре-октябре.

Как распределился спрос на персонал по регионам

Почти половина публикуемых вакансий приходится на компании из пяти регионов страны: Нур-Султан, Алматы, Туркестанская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

В 11 из 17 регионов в последний месяц 2021 года спрос на персонал уменьшился. Наибольший спад количества публикуемых вакансий произошел в городе Алматы (-54%) и Актюбинской (-53%) области.

Наименьшее количество вакансий было размещено в Северо-Казахстанской (2,1 тыс.) и Мангистауской (около 2 тыс.) областях.

В то же время в Алматинской области количество предложений по работе выросло почти в два раза, что позволило региону выйти на первое по числу опубликованных вакансий (12,4 тыс.).

В Туркестанской области работодатели разместили 9,3 тыс. вакансий, в столице – 8,7 тыс. вакансий.

К тому же наблюдалась тенденция увеличения доли предложений от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с ноябрем прошлого года в декабре она выросла с 21% до 30%.

Однако это не было связано с увеличением количества индивидуальных предпринимателей и их повышенным спросом на персонал. На это скорее повлияло значительное сокращение предложений о работе со стороны юридических лиц до 62 тыс. единиц (-22 тыс.).

Каких специалистов искали работодатели

В декабре наблюдался повышенный спрос на квалифицированный труд. Из общего количества размещенных вакансий профессиональная квалификация требовалась в 52 тыс. случаях (59%). В ноябре спрос на квалифицированных специалистов был выше (69,9 тыс. вакансий).

Как и месяцем ранее наблюдался большой спрос на охранников, медицинских сестер и братьев, водителей и воспитателей. По каждой из данных профессий на ЭТБ было размещено более 1,4 тыс. вакансий.

Поиск работников неквалифицированного труда остался на уровне показателей прошлого месяца (36 тыс. вакансий).

И без того повышенный спрос на подсобных рабочих увеличился за месяц на 50% (+6,8 тыс. вакансий). Специалисты объясняют это текучестью кадров, а также реализацией мер государственной поддержки по трудоустройству низкоквалифицированных граждан на общественные работы.

Большую потребность в подсобных рабочих испытывают в Алматинской (34%) и Туркестанской (32%) областях.

Между тем также выросла потребность на социальных работников, делопроизводителей, официантов и техников-программистов. А снижение спроса наблюдалось по таким профессиям, как продавец-консультант, охранник и офис-менеджер.

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Какую работу чаще ищут казахстанцы

Количество соискателей в декабре прошлого заметно снизилось (-13,8 тыс.) по всей стране и составило 21,2 тыс. человек.

Работу искали в основном те же водители, медицинские сестры и братья, а также бухгалтеры и юристы. Большое число резюме разместили и на должность подсобного рабочего, но предложение почти в 7 раз меньше спроса – 3,1 тыс. резюме на 20,7 тыс. вакансий.

Наибольшее количество соискателей было отмечено в Туркестанской области – 3,5 тыс. человек или 17% от общего числа резюме. Меньше всего ищут работу на севере страны – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Количество резюме от женщин и мужчин было практически в равном количестве. Закономерно, что в промышленных регионах среди соискателей больше мужчин (Западно-Казахстанская (63%) и Актюбинская (58%) области), а в городах республиканского значения (Алматы (60%), Шымкент (58,5%) и Нур-Султан (58%)) - женщин.

Наблюдается большая численность соискателей в возрасте от 31 года до 40 лет (28%) и молодежи от 16 до 25 лет (21%). Граждане старше 60 лет работу практически не ищут или не меняют, доля размещенных резюме в этой возрастной категории составляет менее 1%.

Совпадают ли зарплатные ожидания с предложениями на бирже труда

Стоит отметить, что зарплатные ожидания финансистов, юристов, учителей физической культуры и биологии, животноводов в среднем были выше того, что предлагали работодатели на ЭБТ.

Соискатели на должность финансиста в среднем ожидали оплату труда в размере более 189 тыс. тенге, работодателями тем временем предлагалось всего 83 тыс. тенге.

По имеющимся данным ЭБТ, к самым высокодоходным профессиям относятся инженеры по объективному контролю. В среднем им предлагалось 823 тыс. тенге в месяц. Таких вакансий в декабре прошлого года было всего 5.

Также в список высокооплачиваемых специальностей вошли системные инженеры с заработной платой порядка 733 тыс. тенге (4 вакансии), корпоративные специалисты – более 723 тыс. тенге (11 вакансий) и координаторы по базовому техническому обслуживанию – 650 тыс. тенге (13 вакансий).

Напоминаем, что заработные платы медиков и соцработников увеличились с начала года в среднем на 20-30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1953388-kakie-vakansii-samye-vysokooplachivaemye-na-kazahstanskoy-birzhe-truda/