Как повлияют на покупателей поправки о мобильных переводах в Казахстане

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25 ноября 2021 года депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в двух чтениях приняли ряд поправок в Налоговый кодекс страны. В их числе имеются поправки о регулировании мобильных переводов. О том, как это может отразиться на покупателях, читайте в материале Нурфин.

Использование обычных мобильных переводов предпринимателями связано не только с удобством приема платежей.

Дело в том, что это позволяет недобросовестным представителям бизнеса скрывать свои доходы от налогообложения. Поэтому новые поправки направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность их деятельности.

То есть это не новый налог, а попытка заставить предпринимателей соблюдать имеющуюся налоговую дисциплину.

В частности, применять специальные счета для ведения бизнеса при приеме оплаты денежными переводами, а не личные счета физлиц.

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Как это может отразиться на покупателях

Так как мобильные переводы станут проверяться на предмет ведения предпринимательской деятельности, то возникает вероятность перехода продавцов в магазинах и на рынках обратно к наличным платежам.

Соответственно, покупатели могут столкнуться с тем, что им будут отказывать в приеме оплаты через банковские приложения.

Напомним, что за отказ принимать платеж банковской картой некоторые предприниматели могут получить штраф, согласно 194 статье Административного кодекса.

В первый раз будет вынесено предупреждение. А повторное нарушение в течение года влечет:

для малого бизнеса – штраф в размере 40 МРП, или 116 680 тенге (здесь и далее на 2021 год) ;

(здесь и далее на 2021 год) для среднего бизнеса – 60 МРП, или 175 020 тенге;

для крупного бизнеса – 80 МРП штрафа, или 233 360 тенге.

При этом за сообщение о нарушении покупатели получают вознаграждение.

Будут ли наказывать предпринимателей за отказ приема через мобильные платежи на данный момент официально не сообщалось.

Иллюстративное фото: Freepik / Racool_studio

Еще одной причиной перехода к наличной оплате могут стать банковские комиссии за обслуживание предпринимательских счетов – эквайринг.

Они могут достигать от 1,5 до 3%, в зависимости от банка обслуживания. Соответственно, появятся дополнительные расходы для владельцев бизнеса.

Напомним, что ранее в Минфине сообщали, что обычные денежные переводы между казахстанцами-физлицами облагаться налогами не будут.

Следует учитывать, что казахстанцы, оплатившие товар по обычному мобильному переводу, лишаются возможности обжаловать покупку и вернуть деньги.

Дело в том, что им не выдается чек, в отличие от QR-платежей. А с новыми поправками их права будут лучше защищены – за оплату по мобильным переводам покупатели смогут получать фискальный чек.

Ранее независимый аналитик сообщал, что альтернативой таких поправок мог бы стать запрет на оплату наличкой крупных сделок: покупку машин, недвижимости и так далее.

Это могло бы внести большую пользу в борьбе с теневой экономикой, сообщал специалист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944333-kak-povliyayut-na-pokupateley-popravki-o-mobilnyh-perevodah-v-kazahstane/