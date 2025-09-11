Прием заявок на лечение зубов за "пенсионку" остановят в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Прием заявок на лечение зубов за "пенсионку" остановят в Казахстане

      Опубликовано:

      Врач-стоматолог лечит зубы пациенту
      Стоматолог. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      В Казахстане временно остановят прием заявлений на использование пенсионных излишков для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Чаще всего граждане, которым нужно пройти лечение, используют свою "пенсионку" для оплаты стоматологических услуг.

      Однако теперь такой возможности не будет. "Отбасы банк" временно приостановил прием заявок на использование накоплений на эти цели.

      "С 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме", – говорится в сообщении.

      Таким образом, с 15 сентября подать заявление на лечение зубов уже не получится. Дату возобновления приема заявок по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение зубов банк пока не назвал.

      Между тем напомним, что ранее в Казахстане говорили о запрете использования пенсионных излишков для оплаты услуг зубных врачей, хотя в итоге и решили этого не делать.

      Причина кроется в том, что многие граждане использовали стоматологические услуги как прикрытие для обналичивания своих накоплений.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.