Прием заявок на лечение зубов за "пенсионку" остановят в Казахстане

В Казахстане временно остановят прием заявлений на использование пенсионных излишков для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Чаще всего граждане, которым нужно пройти лечение, используют свою "пенсионку" для оплаты стоматологических услуг.

Однако теперь такой возможности не будет. "Отбасы банк" временно приостановил прием заявок на использование накоплений на эти цели.

"С 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Таким образом, с 15 сентября подать заявление на лечение зубов уже не получится. Дату возобновления приема заявок по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение зубов банк пока не назвал.

Между тем напомним, что ранее в Казахстане говорили о запрете использования пенсионных излишков для оплаты услуг зубных врачей, хотя в итоге и решили этого не делать.

Причина кроется в том, что многие граждане использовали стоматологические услуги как прикрытие для обналичивания своих накоплений.

