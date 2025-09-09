Токаеву доложили о необоснованном изъятии 200 млрд тенге из ЕНПФ
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.
"Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов",- сказано в сообщении.
Также он проинформировал о завершении расследования 720 уголовных дел, также ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.
"Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг", - сообщили в Акорде.
Кроме того, Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков.
Также ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры. Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2284248-tokaevu-dolozhili-o-neobosnovannom-izyatii-200-mlrd-tenge-iz-enpf/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах