Токаеву доложили о необоснованном изъятии 200 млрд тенге из ЕНПФ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

"Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов",- сказано в сообщении.

Также он проинформировал о завершении расследования 720 уголовных дел, также ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

"Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг", - сообщили в Акорде.

Кроме того, Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков.

Также ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры. Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

