      Казахстанцам без прописки хотят перестать платить пенсии и пособия

      Опубликовано:

      Деньги лежат в большой матрешке
      Матрешка и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане обсуждается возможность прекращения назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. Ожидается, что такая мера положительно повлияет на бюджет страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

      На сайте "Открытые НПА" Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало консультативный документ регуляторной политики к законопроекту, который должен внести ряд поправок в Социальный кодекс РК.

      В документе, помимо всего прочего, обсуждается идея прекращения выплат пенсий и пособий гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют прописки или не смогли ее подтвердить.

      Дело в том, что на текущий момент в стране насчитывается порядка 100 тыс. получателей пенсий и пособий без постоянной прописки и еще 28 тыс. – имеют лишь временную.

      В связи с этим предлагается проводить мониторинг граждан, а при установлении факта отсутствия регистрации по месту жительства приостанавливать выплаты пенсий и пособий до выяснения обстоятельств.

      "В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий (в том числе пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты и государственных пособий получателям) лицам, по которым не подтверждаются сведения о постоянном проживании на территории Республики Казахстан", – отмечает Минтруда.

      Авторы документа отмечают, что принятие таких мер окажет положительное влияние на расходование бюджетных средств, хотя и может вызвать недовольство у получателей пенсий и пособий, которые имеют вид на жительство в другой стране.

      Отметим, что консультативный документ не является законодательным, то есть его обсуждение само по себе не приведет к изменениям в Социальном кодексе – для вступления в силу таких поправок потребуется отдельный законодательный акт.

      Напомним, в Казахстане также предусмотрена приостановка пенсионных выплат, если счет казахстанца остается неактивным несколько месяцев. Что делать, если произошла такая ситуацию, мы рассказывали здесь.

      Между тем отметим, что по закону каждый житель Казахстане обязан иметь постоянную прописку, а проживание без нее является административным правонарушением.

      Пенсия
