Сколько казахстанцев ждет жилье от государства
С мая 2025 года очередь на жилье от государства выросла до 1 млн человек. Ее участники могут рассчитывать на льготные ипотеки и арендное жилье от акимата. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
С 24 мая 2025 года в Казахстане очередью на государственное жилье начал управлять "Отбасы банк". С этого момента любой гражданин страны, у которого нет жилья, имеет право подать заявку на его получение от государства.
Как отмечает портал "Крыша", с этого момента очередь разрослась: если раньше в ней находилось около 648 тыс. человек, то потом добавилось еще почти 306 тыс. В итоге сейчас насчитывается 953 617 очередников.
Между тем отметим, что ранее некоторые казахстанцы столкнулись с тем, что их номера в очереди изменились. Это не значит, что их "сдвинули" в очереди – номера теперь показывают не место, а дату постановки на учет и категорию, к которой относится гражданин, а также его доход.
Размер дохода определяет то, какую именно поддержку может получить гражданин от государства, ведь "бесплатное жилье" никому не предоставят – есть только арендное и приобретаемое в рамках льготных жилищных программ.
Считают доход следующим образом: суммируют все доходы семьи и делят на количество человек. Доход привязан к прожиточному минимуму, который в 2025 году равен 46 228 тенге.
Дальше все зависит от благосостояния. Малообеспеченные граждане могут рассчитывать на субсидирование аренды или предоставление съемного жилья от акимата, а более обеспеченные – на различные льготные программы, в том числе и на участие в ипотеке "Наурыз".
|Какая поддержка доступна очередникам в Казахстане
(в зависимости от дохода)
|Доход на одного человека
на основе прожиточного минимума (ПМ)
|Что доступно
|Менее 1 ПМ (46 228 тг)
|Субсидирование 50%
арендной платы
|До 2 ПМ (92 456 тг)
|Арендное жилье
от акимата
|До 5 ПМ (231 140 тг)
|Ипотека по ставке 2%,
программа "Бақытты отбасы"
|До 6 ПМ (277 368 тг)
|Ипотека по ставке 5%,
программа "Шаңырақ"
|Более 6 ПМ
|Ипотека по ставкам 7-9%,
программа "Наурыз"
|Источник: портал "Крыша"
Важно: просто записаться в очередь недостаточно. Она лишь открывает доступ к различным мерам поддержки – подавать заявку на их получение нужно будет самостоятельно.
Напомним, в очередь можно попасть только в двух случаях:
- если нет собственного жилья в течение последних пяти лет;
- единственное жилье признано аварийным.
При этом большую часть жилья (70%) будут распределять среди приоритетных категорий: ветеранов, сирот, многодетных семей, людей с инвалидностью и вдов. Из них 20% обязательно пойдут детям-сиротам.
Очередникам при распределении жилья придет SMS-сообщение от банка, поэтому важно заранее проверить свой номер в Базе мобильных граждан.
Казахстанцы, которые хотят подать заявку на постановку в очередь, могут сделать это через Центр обеспечения жильем. С пошаговой инструкцией ее подачи можете ознакомиться в нашем материале.
Ранее мы также подробно рассказали о том, в каких случаях казахстанцы точно получат отказ, если подадут заявление на постановку в очередь на жилье от государства.
