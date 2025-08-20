jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Почему у казахстанцев изменились номера в очереди на жилье

      Опубликовано:

      Детская площадка расположена во дворе жилого комплекса
      Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С мая в Казахстане работает новая жилищная очередь. Ее участники обнаружили, что их номера изменились. Это не ошибка, а новая система учета. В чем ее особенность, узнали журналисты NUR.KZ.

      С 24 мая 2025 года в Казахстане очередью на государственное жилье начал управлять "Отбасы банк", который трансформировался в национальный институт развития.

      С этого дня любой совершеннолетний казахстанец имеет право подать заявку на получение жилой недвижимости от государства, если у него ее не было последние пять лет.

      Между тем после перевода жилищной очереди на новую систему казахстанцы начали замечать, что их номера изменились. Как отмечает портал "Крыша", это не ошибка, а следствие реформы.

      Теперь вместо порядкового номера, который указывал непосредственно место человека в очереди, используется идентификатор другого типа, который учитывает дату постановки на учет и уровень дохода.

      От благосостояния очередника будет зависеть вид поддержки, на которую он может рассчитывать от государства. В одних случаях заявителю могут предоставить арендное жилье от акимата, а в других – предложат ипотеку на льготных условиях.

      Как проверить статус в очереди

      Казахстанцы, которые хотят подать заявку на постановку в очередь, могут сделать это через Центр обеспечения жильем. С пошаговой инструкцией ее подачи можете ознакомиться в нашем материале.

      А вот узнать свой статус и номер в очереди можно на сайте "Отбасы банка", где во вкладке "Доступное жилье" нужно открыть раздел "Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилище" и скачать сам список – главное выбрать тот регион, в котором была постановка в очередь.

      Также проверить статус можно через Центр обеспечения жильем – нужно лишь авторизоваться на портале и нажать на кнопку "Узнать свой статус". В появившемся окне будет дата постановки на учет и категория.

      Ранее мы подробно рассказали о том, в каких случаях казахстанцы точно получат отказ, если подадут заявление на постановку в очередь на жилье от государства.

      Также напомним, что каждый казахстанец имеет возможность встать в очередь на получение участка земли площадью в 10 соток. Очередь на землю и на жилье от государства не влияют друг на друга.

      Отметим, что некоторым казахстанцам государство выдает деньги на покупку жилья в ипотеку.

