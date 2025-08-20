Почему у казахстанцев изменились номера в очереди на жилье

С мая в Казахстане работает новая жилищная очередь. Ее участники обнаружили, что их номера изменились. Это не ошибка, а новая система учета. В чем ее особенность, узнали журналисты NUR.KZ.

С 24 мая 2025 года в Казахстане очередью на государственное жилье начал управлять "Отбасы банк", который трансформировался в национальный институт развития.

С этого дня любой совершеннолетний казахстанец имеет право подать заявку на получение жилой недвижимости от государства, если у него ее не было последние пять лет.

Между тем после перевода жилищной очереди на новую систему казахстанцы начали замечать, что их номера изменились. Как отмечает портал "Крыша", это не ошибка, а следствие реформы.

Теперь вместо порядкового номера, который указывал непосредственно место человека в очереди, используется идентификатор другого типа, который учитывает дату постановки на учет и уровень дохода.

От благосостояния очередника будет зависеть вид поддержки, на которую он может рассчитывать от государства. В одних случаях заявителю могут предоставить арендное жилье от акимата, а в других – предложат ипотеку на льготных условиях.

Как проверить статус в очереди

Казахстанцы, которые хотят подать заявку на постановку в очередь, могут сделать это через Центр обеспечения жильем. С пошаговой инструкцией ее подачи можете ознакомиться в нашем материале.

А вот узнать свой статус и номер в очереди можно на сайте "Отбасы банка", где во вкладке "Доступное жилье" нужно открыть раздел "Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилище" и скачать сам список – главное выбрать тот регион, в котором была постановка в очередь.

Также проверить статус можно через Центр обеспечения жильем – нужно лишь авторизоваться на портале и нажать на кнопку "Узнать свой статус". В появившемся окне будет дата постановки на учет и категория.

Ранее мы подробно рассказали о том, в каких случаях казахстанцы точно получат отказ, если подадут заявление на постановку в очередь на жилье от государства.

Также напомним, что каждый казахстанец имеет возможность встать в очередь на получение участка земли площадью в 10 соток. Очередь на землю и на жилье от государства не влияют друг на друга.

Отметим, что некоторым казахстанцам государство выдает деньги на покупку жилья в ипотеку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.