Кто может вернуть налог, уплаченный при изъятии пенсионных накоплений в Казахстане

Казахстанцы из социально уязвимых групп населения при изъятии пенсионных накоплений могут применить вычет и вернуть уплаченный налог. Куда для этого нужно обращаться, читайте на NUR.KZ.

С начала 2021 года у казахстанцев появилась возможность использовать часть своих пенсионных накоплений, которые превышают пороги минимальной достаточности, на жилье и лечение. Такие единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ), согласно действующему Налоговому кодексу РК, облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН).

Так, при подаче заявления на ЕПВ пользователь может выбрать, как будут удерживать 10% от суммы: сразу при использовании накоплений или после выхода вкладчика на пенсию.

При этом, в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) напоминают, что с 1 января 2024 года к налогооблагаемому доходу лиц из социально уязвимых групп населения в виде единовременных пенсионных выплат применяются стандартные налоговые вычеты в пределах 882 месячных расчетных показателей (МРП), или 3,5 млн тенге в 2025 году.

В частности, к таковым относятся лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, родители детей с инвалидностью и другие категории, отмеченные в 346 статье Налогового кодекса РК.

Это означает, что получатели, относящиеся к данным категориям, могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН. Ранее это можно было сделать в течение трех лет с даты получения ЕПВ.

Однако те, кто изъял ЕПВ в 2021-2022 годах по разным причинам применить вычет не успели. Теперь в связи с принятием изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК, с 15 июля 2025 года срок исковой давности, установленный для таких обращений физических лиц, увеличен до пяти лет.

Теперь все казахстанцы из социально уязвимых групп населения, которые при изъятии пенсионных накоплений имели право на применение стандартного вычета в размере 882 МРП, но не применили его, могут обратиться в ближайший филиал ЕНПФ.

После применения стандартного налогового вычета ИПН будет возвращен на индивидуальный пенсионный счет получателя в случае, если он был удержан сразу. Если было выбрано отложенное удержание ИПН, то все обязательства по его уплате будут сняты.

В ЕНПФ при этом отмечают, что данные правила будут действовать до конца текущего года, поскольку с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК.

При этом напомним, что после введения обновленного налогового законодательства будут освобождены от налогов изъятые на жилье и лечение пенсионные накопления всех казахстанцев, даже не относящихся к социально уязвимым группам населения. Но уже уплаченный налог им не вернут.

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