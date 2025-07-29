Почти 1 тыс. процентов составила доходность ЕНПФ за все время в Казахстане
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Пенсионные деньги вкладчиков инвестируются в различные инструменты, чтобы они не обесценивались. С учетом накопленной инфляции результаты оказались положительными. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Инвестиционная доходность ЕНПФ с момента объединения пенсионных активов в 2014 году составила более 40% от общей суммы накоплений (12,18 трлн тенге из 24 трлн).
- За весь период действия накопительной пенсионной системы с 1998 года до 1 июля 2025 года доходность ЕНПФ (996,28%) превысила уровень инфляции (892,73%).
- В ЕНПФ подчеркивают, что краткосрочные показатели доходности не отражают эффективность управления активами, и рекомендуют оценивать результаты за период не менее года.
Инвестиционная доходность – это показатель управления накоплениями, которые созданы за счет пенсионных взносов казахстанцев (обязательные, профессиональные, добровольные и от работодателя).
При положительных результатах можно говорить о сохранении денег граждан от инфляции, а при отрицательных – об их обесценивании.
Как сообщает пресс-служба ЕНПФ, с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ (1 апреля 2014 года) более 40%, или свыше 12,18 трлн тенге, от всей суммы пенсионных накоплений (24 трлн тенге) приходится именно на инвестиционный доход.
Доходность обгоняет инфляцию в долгосрочном периоде
Ранее сообщалось, что инфляция "съедает" инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев – однако это относится к периоду длиной в один год, что является слишком маленьким сроком для оценки результатов.
В свою очередь, согласно данным ЕНПФ, за весь период действия накопительной пенсионной системы в Казахстане доходность остается положительной – она опережает инфляцию.
"Так, накопленная инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году (основан Государственный накопительный пенсионный фонд, преобразованный в ЕНПФ в 2013 году – прим. ред.) до 1 июля 2025 года с нарастающим итогом составила 996,28% при инфляции за весь период 892,73%", – отмечается в источнике.
При этом за 6 месяцев текущего года инвестиционный доход составил порядка 350,7 млрд тенге. Активы фонда под управлением Национального банка РК за последние 12 месяцев (июль 2024 года к июню 2025 года) достигли доходности в 12,22% при инфляции 11,8%.
А доходность ОПВР по состоянию на 1 июля 2025 года за последние 12 месяцев составила 12,15%.
"Приведенные цифры подтверждают, что доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления, так как доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют за данный период.
Поэтому объективную оценку инвестиционного дохода целесообразно проводить за период не менее одного года", – отмечают в ЕНПФ.
Напомним, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. То есть при выходе на пенсию казахстанцам гарантированно возместят разницу, если накопленная инвестдоходность окажется ниже уровня инфляции.
Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям – в их случае ответственность за сохранность возлагается на самих управляющих.
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- Казахстанцы все чаще самостоятельно копят на будущую старость
- Инфляция "съедает" инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2269962-pochti-1-tys-procentov-sostavila-dohodnost-enpf-za-vse-vremya-deystviya-v-kazahstane/
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