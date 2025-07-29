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      Процедуру оформления пенсии предложили изменить в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги, смартфон и очки.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Вице-министр МЦРИАП Каныш Тулеушин на заседании правительства рассказал, как изменится процедура оформления пенсии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин отметил, что процесс назначения пенсии раньше требовал личного участия граждан, когда для получения выплат необходимо было собирать документы и подтверждать трудовой стаж.

      "Бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты - без необходимости обращения со стороны гражданина", - отметил вице-министр.

      По его данным, в итоге удалось сократить срок оказания услуги с 10-ти до одного дня, снизить количество процедурных шагов с 6-ти до одного и существенно упростить процесс для граждан.

      "Предлагается Министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть возможность масштабирования проекта", - отметил спикер.

      Недавно мы писали, что с начала года на государственные пенсии было направлено почти 2,1 трлн тенге. В 2025 году средняя совокупная выплата достигла 143 529 тенге.

      Также мы сообщали, как казахстанцам, которым уже не положены солидарные пенсионные выплаты, не оказаться без средств к существованию в будущем.

      Ранее в Минтруда рассказали о том, кому повысят пенсии с 2026 года в Казахстане. А о том, могут ли назначить "несправедливый" размер пенсии из ЕНПФ, можно прочитать в нашем материале.

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